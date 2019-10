Jean-Marc Crevier au comité exécutif de la Ville de Saguenay

Cette décision de la mairesse Josée Néron a été prise à la suite de la démission du conseiller municipal Jonathan Tremblay qui siégeait au comité exécutif.

Si ça peut m’aider plus à représenter mon monde, tant mieux [...] On sait des fois, quand tu es bien placé quelque part, tu es plus proche des décisions, tu les comprends peut-être mieux. D’un autre côté, on est proche de la machine , souligne Jean-Marc Crevier.

Par ailleurs, le conseiller municipal de Chicoutimi Marc Bouchard devient vice-président du comité exécutif.

D'après un texte de Thomas Laberge