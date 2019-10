Pas de débat en français pour la circonscription de Saint-Boniface-Saint-Vital

Seuls le candidat libéral Daniel Vandal et le candidat vert Ben Linnick ont confirmé leur présence autour de la table.

Mme Caron a expliqué que le choix de la date était un des facteurs qui l’avaient poussée à annuler sa participation, évoquant notamment qu'il s'agit de la veille du vote par anticipation. Elle a ajouté qu'elle s'est déjà engagée à faire du porte-à-porte jeudi soir.

C’est une occasion de perdue , déplore Alphonse Lawson, président de l’Amicale de la francophonie multiculturelle du Manitoba qui avait organisé le débat.

Nous aurions aimé que les candidats qui veulent représenter la circonscription électorale de Saint-Boniface-Saint-Vital puissent rencontrer les électeurs, discuter avec eux de leur proposition et de leur vision pour la circonscription et en même temps, de recevoir d‘eux leurs préoccupations et de dire comment ils entendent relever les défis auxquels la circonscription fait face.

Le candidat du Parti vert du Canada, Ben Linnick, n’a pas lui non plus caché sa déception et son indignation.

C’est honteux qu’un candidat se désiste au dernier moment , estime le candidat écologiste.

C’est dommage pour la démocratie, franchement. Une des seules circonscriptions francophones en dehors du Québec n’aura pas de débat en français. C’était une opportunité de parler directement à la communauté francophone ici à Saint-Boniface.

Radio-Canada a tenté sans succès de joindre les autres candidats en lice dans la circonscription, le candidat du Parti libéral, Dan Vandal, la candidate néo-démocrate Billie Cross, le candidat du Parti Populaire Adam McAllister ainsi que le candidat indépendant Sharma Baljeet.

La diffusion du débat en français des chefs au Centre étudiant de l'Université de Saint-Boniface à 18 h 30 est en revanche maintenue.