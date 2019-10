Intimidation : « J’ai vu des élèves se faire battre pour qu’ils quittent l’école »

Quelques jours après le meurtre de Devan Bracci-Selvey, 14 ans, à la sortie de son école d’Hamilton, le mot « intimidation » est sur toutes les lèvres.

Même si les conclusions de l'enquête se font attendre, la police privilégie de plus en plus la piste de l'intimidation dans son enquête.

L’adolescent en aurait souffert selon sa mère, qui a dit avoir fait plusieurs plaintes auprès de l’établissement scolaire de son fils.

Ils font croire aux gens que toutes les écoles ont la même politique, une tolérance zéro, pas d'intimidation [...] et ce n'est pas vrai et personne n'est tenu responsable. Ça continue de se produire et puis des choses comme ça arrivent.

Shari-Ann Bracci-Selvey, mère de la victime