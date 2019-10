Le fusil n'a pas le même poids selon la personne qui le porte

À l'occasion de la campagne électorale, les journalistes Janic Tremblay et Marie-France Abastado de Désautels le dimanche entreprennent la traversée du Canada en train à la rencontre des électeurs. Sixième envoi d’une série de cartes postales.





Antoine Bastarache me montre fièrement les cibles sur lesquelles les membres du club de tir de Bouctouche s’exercent. « On est bien organisés et on accueille des gens de partout. J’en connais de la grande ville qui viennent en vacances dans le coin afin de pouvoir passer du temps à tirer ici. Même les agents de la GRC viennent se requalifier à notre club! »