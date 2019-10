Suspect de vol recherché à Val-d'Or

Le suspect, âgé entre 25 et 30 ans, s'est présenté dans l'établissement le 21 juin dernier et a dérobé un couteau de chasse.

Les policiers rapportent que le suspect a des cheveux bruns courts, mesure environ 1,75 m (5 pi et 9 po) et pèse environ 68 kg (150 lbs). Il portait des lunettes de vue et un chandail rouge avec l'inscription « UFC ».

Toute personne ayant des informations pouvant permettre d'identifier l'individu peut communiquer à la Centrale de l'information criminelle de la Sûreté du Québec au 1 800 659-4264.