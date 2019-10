Le procès de Cuba Gooding Jr. repoussé en raison d’une nouvelle accusation

L'acteur américain oscarisé Cuba Gooding Jr., qui devait déjà subir un procès à New York pour attouchements non sollicités, fait face à de nouvelles accusations, ont annoncé jeudi les procureurs, sans révéler la nature de ces poursuites supplémentaires.

L’acteur, qui a remporté l’Oscar du meilleur second rôle en 1997 pour sa participation dans le film Jerry Maguire, est accusé d'avoir palpé la poitrine d'une femme dans un bar de Manhattan en juin dernier.

Son procès devait débuter ce jeudi, mais il a été ajourné au 15 octobre, puisque les procureurs ont annoncé avoir ajouté de nouveaux chefs d’accusation.

Leur nature ne sera pas révélée jusqu'à la lecture de l'acte d’accusation la semaine prochaine, a statué un juge.

La procureure adjointe Jenna Long a indiqué que cet acte couvrait la plainte originelle ainsi qu'un événement qui n'avait jusqu'ici pas donné lieu à des poursuites. On ne sait pas s'il concerne la même femme que celle de l'inculpation initiale.

Cuba Gooding Jr, 51 ans, nie ces premières accusations et ses avocats assurent que des images de caméras de surveillance du bar montrent clairement que leur client n'est pas coupable.

Le délit d'attouchements non sollicités est passible d'un an de prison selon la loi de l'État de New York.