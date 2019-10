Le Parti populaire ne désavoue pas une candidate ayant tenu des propos islamophobes

Sybil Hogg, candidate de la formation politique dirigée par Maxime Bernier dans la circonscription de Sackville–Preston–Chezzetcook, a fait sur Twitter une série de déclarations sur l’islam dans la dernière année. C’est le blogue Urban Halifax, par l’entremise de sa page Facebook, qui a attiré mercredi l’attention sur ces publications (Nouvelle fenêtre) .

L'islam est le mal absolu. L'islam n'a pas sa place dans la société canadienne , écrivait Sybil Hogg dans un message sur Twitter le 3 mars 2019, en réponse à un message plus ancien de Jody Wilson-Raybould, alors ministre de la Justice, qui publiait le 18 février 2017 une photo de sa visite d’une mosquée de sa circonscription à Vancouver, trois semaines après une attaque terroriste ayant fait six morts dans une mosquée de Québec.

L’expression mal absolu a été qualifiée de fascisme, littéralement par le blogue Urban Halifax.

Agrandir l’image (Nouvelle fenêtre) « L'islam est le mal absolu. L'islam n'a pas sa place dans la société canadienne », écrivait Sybil Hogg dans un message Twitter le 3 mars 2019. Photo : Twitter / @sybilfortheppl

L'islam est incompatible avec les valeurs canadiennes ou la démocratie , écrivait Sybil Hogg dans un autre message Twitter le 25 mai 2019. L'islam est incompatible avec la démocratie , renchérissait-elle en réponse à un article d'un média d'extrême droite le 4 juin 2019, toujours sur Twitter.

Johanne Mennie, directrice générale du PPC, écrit que la formation politique a communiqué avec Mme Hogg afin de comprendre le contexte dans lequel elle s’est exprimée . La réponse de Sybil Hogg, selon Mme Mennie, a été qu’elle avait omis de faire une distinction entre “islam” en tant que religion, et “islamisme” ou “islam radical” .

Selon le PPC, Sybil Hogg affirme que sa préoccupation est et a toujours été l’islam radical, plutôt que l’islam , et elle pense qu’il est temps d’avoir une conversation sur l’islamisme et ce qu'elle qualifie d' infiltration islamique au Canada.

Mercredi, le Parti populaire du Canada a indiqué qu’aucune mesure ne sera prise contre la candidate Sybil Hogg.

Les publications de Mme Hogg sur les médias sociaux étaient toujours en ligne, jeudi matin.

Appelé à réagir, le Conseil national des musulmans canadiens (CNMC), qui se décrit comme un organisme indépendant, non partisan et à but non lucratif voué à la protection des droits de la personne, écrit qu’il ne ressent pas le besoin de commenter une autre prise de position ridicule et ignorante d’un candidat du PPC .

Nous refusons de discuter avec un parti qui a fait de la haine et de la division les éléments centraux d’une plateforme que, fait plus important, de 98 % à 99 % des Canadiens rejettent selon les plus récents sondages , écrit le CNMC.

Le chef du Parti populaire du Canada, Maxime Bernier, tient un rassemblement vendredi à l’hôtel Marriott près du front de mer d’Halifax. Il n’a pas été possible de savoir si Sybil Hogg, qui est candidate dans une circonscription de la grande région d’Halifax, sera présente aux côtés de M. Bernier.

Une manifestation antifasciste est organisée devant l’hôtel Marriott au même moment.