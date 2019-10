Les syndiqués d'Unifor établissent un piquet de grève devant SaskEnergy

Les cadres et les employés qui assurent les services essentiels peuvent traverser la ligne de piquetage.

« Tout le monde doit savoir que nous voulons retourner à la table des négociations et obtenir un contrat juste. Le premier ministre doit lâcher son emprise sur les sociétés d'État et leur laisser négocier un contrat juste avec leurs travailleurs », explique Scott Doherty, l'adjoint du président d'Unifor, Jerry Dias.

Le gouvernement a rendu publiques les offres salariales actuellement en discussion. Pour les employés de SaskTel, SaskEnergy, SaskWater, SaskPower et l’Agence de sécurité de l’eau, l’offre consiste en un gel des salaires pour les deux prochaines années, suivi de hausses de 1 %, 2 % et 2 % au cours des trois années suivantes.

Ce gel des salaires est le principal irritant dans ces négociations pour les syndiqués. Depuis vendredi, les employés de ces sociétés d’État sont en grève, organisant des piquets de grève devant différents bureaux de sociétés de la Couronne.

Scott Doherty, l'adjoint du président d'Unifor, Jerry Dias, indique que l'organisation syndicale va maintenir la pression sur le gouvernement si elle n'obtient pas satisfaction. Photo : Radio-Canada

« Nos membres deviennent frustrés et s’ils ne voient pas des actions, on peut s’attendre à voir de plus en plus de ces [protestations] », prévient-il, évoquant le piquet de grève à SaskEnergy.

Mercredi, les représentants syndicaux des employés de DirectWest et SecurTek sont retournés à la table de négociation.

Le gouvernement leur a offert des augmentations salariales de 1 %, 2 % et 3 % pour les années 2019, 2020 et 2021. La province indique que ces augmentations tiennent compte du gel des salaires de ces employés durant les deux années précédentes.

Scott Doherty explique qu'une de ces sociétés n'était pas en mesure de poursuivre les négociations, après la journée de mercredi.

Selon le site Internet de la section locale 1S d'Unifor, qui représente les travailleurs de DirectWest, les échanges ont porté sur les questions de salaires, mais aussi sur d'autres éléments de discorde.

Toujours selon ce site, la partie patronale aurait dit ne pas être en mesure de répondre aux préoccupations des représentants syndicaux dans l'immédiat et qu'elle leur fournira sa réponse par la suite.

Avec les informations de Marie-Christine Bouillon