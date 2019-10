Blanchet s'excuse pour les propos anti-islam de candidats bloquistes

J’ai parlé personnellement à chacune de ces candidates et à ce candidat. Ils regrettent tous d’avoir partagé dans le passé des vidéos ou messages contenant des propos inappropriés. Ils s’en sont excusés , a-t-il déclaré dans un communiqué.

En tant que chef du Bloc Québécois, j’ajoute mes excuses en leur nom auprès de l’ensemble de la population du Québec. Yves-François Blanchet, chef du Bloc québécois

Les commentaires des candidats bloquistes ont été révélés par Le Journal de Montréal et le Globe and Mail, à quelques heures du dernier débat des chefs de la campagne électorale.

Les candidats en cause sont Caroline Desbiens (Beauport—Côte-de-Beaupré—Île d'Orléans—Charlevoix), Lizabel Nitoi (Marc-Aurèle-Fortin), Valérie Tremblay (Chicoutimi—Le Fjord) et Claude Forgues (Sherbrooke).

Tous se sont aussi excusés dans des messages quasi identiques publiés jeudi sur Facebook. Ils y soulignent que Le Journal de Montréal considère leur message islamophobe, mais sans dire s'ils sont aussi de cet avis.

Les quatre candidats du Bloc ont tenu ou partagé des messages contre l'islam sur les réseaux sociaux. Photo : Radio-Canada

Les propos de Mme Desbiens, qui tente de ravir le siège de la conservatrice Sylvie Boucher, se trouvent dans une publication faisant la promotion d’une loi sur la laïcité en 2013. Elle disait craindre que les femmes soient bientôt obligées de se mettre un voile sur la tête pour aller faire des courses au IGA sous peine de se voir jeter en prison .

Elle a aussi vanté la leader de l’extrême droite en France, Marine Le Pen, qui défend des positions anti-immigration et islamophobes.

Lizabel Nitoi, qui brigue les suffrages contre le député libéral Yves Robillard dans Marc-Aurèle-Fortin, à Laval, a quant à elle partagé une publication dénuée de fondement dénigrant l’intelligence des musulmans sous prétexte de consanguinité .

Valérie Tremblay, qui tente de défaire le conservateur Richard Martel dans Chicoutimi-Le Fjord, a pour sa part partagé plusieurs messages anti-islam ou conspirationnistes sur Twitter depuis 2016, selon une recension du Journal de Montréal.

Claude Forgues, qui cherche à ravir le siège du néo-démocrate Pierre-Luc Dussault dans Sherbrooke, a pour sa part partagé sur Facebook une vidéo avec une mention « l’islam est une maladie » et dans laquelle plusieurs propos dénigrants sur les musulmans peuvent être entendus, selon le Journal.

Le Globe and Mail a aussi publié une nouvelle concernant les messages des candidates en cause, mais n’avait pas débusqué celui de M. Forgues.

Beaucoup de Québécoises et de Québécois ont vécu des moments d’incertitude quant à l’intégration harmonieuse des nouveaux Québécois à la société québécoise. Les messages partagés sont une déplorable manifestation de ces inquiétudes , a fait valoir M. Blanchet dans son communiqué.

Désormais, je constate que Québec prend des initiatives et formule des demandes afin de disposer de tous les outils pour rétablir la confiance et assurer l’intégration heureuse des immigrants au sein de la société québécoise , ajoute-t-il.

M. Blanchet assure enfin que tous ses candidats partagent les valeurs et le programme du Bloc Québécois et qu'il s'en remet sans hésiter et en toute confiance au bon jugement des électeurs .

Quatre candidats, un message identique

Le message d'excuse publié par les quatre candidats stipule effectivement qu'ils réitèrent leur appui total et complet aux valeurs et au programme du Bloc Québécois qui d'aucune façon ne prône des mesures allant à l'encontre de quelques communautés que ce soit, culturelle ou religieuse .

Si mon geste a pu offenser, je m'en excuse sincèrement, telle n'était pas mon intention , ajoutent-ils.

Ceci illustre la nécessité de réfléchir sur notre façon d'exercer notre liberté d'expression dans ce nouveau mode de communication et sur la responsabilité que nous avons tous à cet égard compte tenu de la très grande facilité à partager sur les réseaux sociaux.

Depuis le début de la campagne électorale – voire avant le déclenchement – plusieurs candidats ont dû faire face à leur passé numérique. Déclarations racistes, sexistes, homophobes, anti-francophones : une dizaine de candidats ont eu à s'expliquer, et certains se sont même fait montrer la porte de leur parti.