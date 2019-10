Financement électoral américain : deux hommes d’affaires proches de Rudy Giuliani arrêtés

Les deux hommes d’affaires qui sont de proches collaborateurs de l’avocat personnel du président Donald Trump, Rudy Giuliani, auraient menti aux autorités et violé les règles de financement électoral en cachant la provenance d'un don étranger à un comité pro-Trump.

Lev Parnas, un homme d’affaires ukrainien, et Igor Fruman, un investisseur dans l’immobilier, prévoyaient s’envoler mercredi pour Vienne, en Autriche, lorsqu’ils ont été interceptés à l'aéroport de Dulles par les enquêteurs américains.

Les deux hommes doivent répondre devant la Cour fédérale de Virginie à des accusations de complot, fausses déclarations à la Commission électorale fédérale et falsification de documents. Deux autres hommes auraient aussi été arrêtés dans le cadre de cette affaire.

Selon les documents judiciaires déposés, Parnas et Fruman auraient enfreint la loi électorale américaine en 2018 en utilisant une société-écran qu'ils contrôlent pour camoufler l’origine d'un don électronique de 325 000 $ fait au comité America First Action, un organisme pro-Trump.

Selon Reuters, c’est à la suite d’un signalement, en juillet 2018, du Centre juridique de la campagne (CTC), un organisme à but non lucratif qui surveille le financement électoral, que les autorités se seraient intéressées aux activités des deux hommes d’affaires.

Lev Parnas et Igor Fruman sont aussi connus pour avoir été étroitement impliqués dans les efforts de l'avocat personnel du président Trump, Rudy Giuliani, pour inciter le gouvernement ukrainien à enquêter sur les relations commerciales de l'ancien vice-président Joe Biden et de son fils Hunter dans l'ex-république soviétique. Rappelons que Joe Biden figure actuellement parmi les favoris dans la course à l’investiture démocrate en prévision des présidentielles américaines de 2020.

L’avocat de deux hommes, Me John Dowd, a refusé de commenter l'affaire.

Cette nouvelle affaire qui remet en cause la probité de l’administration Trump survient alors qu’une enquête en destitution est engagée contre le président Trump par la majorité démocrate de la Chambre des représentants.