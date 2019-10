99 % des foyers branchés d'ici 2023, promet le libéral Aladin Legault D'Auteuil

M. Legault D'Auteuil affirme qu'il est impensable que les citoyens de sa circonscription n'aient toujours pas accès à ces services en 2019.

Le candidat, qui dit avoir voyagé à plusieurs reprises en Afrique pour son travail, déplore que l'accès au réseau y soit souvent meilleur que dans certains endroits du Bas-Saint-Laurent.

La connectivité, c'est comme l'eau potable, ce n'est pas normal qu'il n'y ait pas de connectivité pour l'ensemble du territoire. Aladin Legault D'Auteuil, candidat libéral dans Montmagny-L'Islet-Kamouraska-Rivière-du-loup

M. Legault D'Auteuil affirme qu'il cible 99 % du territoire puisqu'il y a toujours des cas d'exception . C'est sûr que l'objectif c'est 100 %, dit-il, mais je pense qu'on peut très clairement atteindre 99 % et même plus.

Questionné à savoir quel était le pourcentage de foyers branchés sur le territoire de sa circonscription, M. Legault-D'Auteuil n'a cependant pas pu répondre de façon précise. Certaines municipalités c'est 100 %, d'autres c'est 0 complètement, le réseau ne rentre même pas , a-t-il dit.

Plus de transparence

Par ailleurs, M. Legault-D'Auteuil souhaite travailler de concert avec les MRCmunicipalité régionale de comté pour établir un plan de déploiement de l'internet haute vitesse. Il souhaite aussi permettre aux citoyens de suivre le déploiement du réseau en créant un site internet.

L'idée au niveau transparence, c'est que les gens soient au courant. Des fois, on fait des promesses et puis après ça on ne sait pas où on en est rendu. En ayant un site, on va le savoir pour l'ensemble des municipalités et mieux planifier les choses pour les prochains quatre ans , dit-il.

M. Legault D'Auteuil a rappelé que le gouvernement libéral a investi 1,7 milliard de dollars dans son dernier budget pour le déploiement d'internet haute vitesse, et que les investissements vont se poursuivre.