Plus long et plus franco : le 15e WIFF dévoile sa programmation

La longue liste de films et documentaires a été dévoilée jeudi à Windsor.

Avec 42 productions en français à l'affiche, dont plusieurs sont présentées en avant-première, le WIFF 2019 s'annonce comme une expérience rare pour les passionnés du 7e art dans le Sud-Ouest, comme l'explique Vincent Georgie, directeur général et programmeur en chef du WIFF.

Tu peux vivre tout ton festival, peu importe la plage horaire, juste en français. C'est vraiment énorme! Vincent Georgie, directeur général et programmeur en chef du WIFF

Le WIFF s’ouvrira d’ailleurs avec le film Invisibles du cinéaste français Louis-Julien Petit. Le long métrage raconte l’histoire de quatre travailleuses sociales qui tentent désespérément de trouver un moyen de sauver le refuge pour femmes dans lequel elles travaillent.

Cette année encore, Radio-Canada est partenaire du WIFF pour la présentation des films en français.

Le WIFF en chiffres : 15e festival

10 jours

165 films

42 films en français

29 pays représentés

277 projections

Les enjeux de société sur grand écran

Fidèle à son habitude, la programmation du WIFF se veut à l'image de la société d'ici et d'ailleurs et de ses enjeux. C'est ainsi qu'une place de choix est notamment accordée au documentaire Untouchable (L'intouchable) d'Ursula Macfarlane qui porte sur les agressions sexuelles d'Harvey Wine-Steen.

Présentée dans le cadre de la sélection Women of WIFF, la projection aura lieu en présence de la réalisatrice et de plusieurs victimes.

Ça, c'est une cause pour nous qui est hyper importante et avoir plusieurs survivantes qui vont venir, c'est des moments comme ça qui nous motivent pour les 12 mois de travail , explique M. Georgie.

Plusieurs documentaires et longs métrages sur la réalité des Autochtones sont aussi à l’horaire, y compris le film There’s Something In The Water d'Ian Daniel et Ellen Page, Jordan River Anderson, The Messenger d'Alanis Obomsawin et Kuessipan de Myriam Verreault.

Le festival, qui a reçu une subvention de la province de 50 000 $, a été reconnu cet été comme le plus important festival de films organisé par des bénévoles au pays.

Le WIFF se déroule du 1er au 10 novembre prochain au centre-ville de Windsor.