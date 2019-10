Une lutte imprévisible dans Rimouski-Neigette–Témiscouata–Les Basques

La loi 21, la Loi sur la laïcité de l'État, « c'est un bâton de dynamite sur le plancher », lance le maire de Saint-Fabien quand on l'interroge sur le déroulement de la campagne électorale dans l'immense comté de Rimouski-Neigette-Témiscouata-Les Basques.

Jacques Carrier insiste d'abord pour dire, qu'à titre de maire, il doit demeurer neutre, mais comme une dizaine d'autres élus municipaux interrogés dans le cadre de ce reportage, il constate que ce sujet s'est imposé dans la campagne fédérale et qu'il change la donne en donnant un nouveau souffle au Bloc québécois.

La candidate libérale, Chantal Pilon, ne conteste pas l'analyse, elle qui ne voit plus le candidat néo-démocrate et député sortant, Guy Caron comme son seul véritable adversaire.

On sait que le Bloc n'est pas loin. C'est certain. Oui, je pense que c'est une bataille à trois. Chantal Pilon, candidate, Parti libéral du Canada, Rimouski-Neigette-Témiscouata-Les Basques

Chantal Pilon dit toutefois que les gens rencontrés dans la circonscription ne lui parlent pas de ce sujet.

Prudent, son adversaire bloquiste, Maxime Blanchette-Joncas n'est pas loin de tenir le même discours, mais quand on insiste, il concède du bout des lèvres que la question interpelle des électeurs.

C'est national. Quand le sujet prend beaucoup de place dans le débat des chefs, ça peut se transcender(sic)sur les gens qu'on rencontre, explique Maxime Blanchette-Joncas

La candidate conservatrice, Nancy Brassard-Fortin, elle, est catégorique. Ce que je dis, c'est que ce qui se passe à Québec se passe à Québec. C'est certain qu'on ne touche pas à cela.

Quant au candidat néo-démocrate, il rappelle la position de son chef.

Il [le chef du NPD, Jagmeet Singh] a des craintes au sujet de cette Loi. Mais, il a été clair : un gouvernement néo-démocrate ne contestera la Loi 21. Guy Caron, candidat, Nouveau parti démocratique, Rimouski-Neigette-Témiscouata-Les Basques

Être dans l'opposition ou au pouvoir

Le maire de Rimouski, Marc Parent, s'est invité de manière peu habituelle dans la campagne en déplorant que les Rimouskois votent pour des députés de l'opposition depuis 26 ans.

Dans une déclaration, il les a invités à voter cette fois pour le candidat ou la candidate dont le parti a le plus de chance de former le prochain gouvernement. Il y voit le meilleur moyen d'obtenir l'appui d'Ottawa pour les projets de sa ville.

Peu de gens semblent avoir apprécié sa sortie, mais le sujet s'est imposé dans la campagne.

Le député sortant et le candidat du Bloc québécois rejettent l'analyse.

Guy Caron, candidat du Nouveau parti démocratique dans Rimouski-Neigette-Témiscouata-Les Basques Photo : Radio-Canada

Guy Caron est catégorique et affirme que les choses ne fonctionnent plus de cette manière à Ottawa, que les projets sont choisis au mérite par l'appareil administratif fédéral et non selon l'allégeance du député.

Qu'on soit au gouvernement ou dans l'opposition, l'important, c'est de savoir où on s'en va, d'avoir les bons contacts et de s'assurer de l'appui du milieu pour faire aboutir les projets. Guy Caron, candidat, Nouveau parti démocratique, Rimouski-Neigette-Témiscouata-Les Basques

Les candidates libérale et conservatrice disent que des électeurs leur parlent de cette question soulevée par le maire.

Les gens se questionnent. Ça fait un bout de temps que l'on est dans l'opposition.Peut-être est-il temps de se donner une chance d'aller vers un parti qui a une chance d'aller au pouvoir? Chantal Pilon, candidate, Parti libéral du Canada, Rimouski-Neigette-Témiscouata-Les Basques

La candidate libérale Chantal Pilon Photo : Radio-Canada / Julie Tremblay

Inviter les gens à se poser la question, c'est très sage. J'invite les gens à se donner toute l'importance nécessaire pour réaliser l'autoroute 20 avec un gouvernement conservateur Nancy Brassard-Fortin, candidate, Parti conservateur du Canada, Rimouski-Neigette-Témiscouata-Les Basques

Nancy Brassard-Fortin, candidate du Parti conservateur du Canada dans Rimouski-Neigette-Témiscouata-Les Basques Photo : Radio-Canada

On se dirige vers un gouvernement minoritaire. Avec la balance du pouvoir, le Bloc va être capable de faire une réelle différence à Ottawa pour les gens et pour la région Maxime Blanchette-Joncas, candidat, Bloc québécois, Rimouski-Neigette-Témiscouata-Les Basques

Les engagements

Compléter le réseau cellulaire et avoir accès à Internet haute vitesse fait consensus chez tous les candidats à l'élection. Mais les réponses varient quand on leur demande quel est leur engagement le plus important.

Le premier engagement, c'est l'autoroute 20. C'est un dossier qui me tient à coeur [...] Il faut que ça débloque. Il faut qu'on fasse quelque chose. Chantal Pilon, candidate, Parti libéral du Canada, Rimouski-Neigette-Témiscouata-Les Basques

Ottawa est là comme bailleur de fonds. [L'élection], c'est un référendum sur l'autoroute 20. La fenêtre qui se présente pour la construire, on ne la verra peut-être plus jamais. Nancy Brassard-Fortin, candidate, Parti conservateur du Canada, Rimouski-Neigette-Témiscouata-Les Basques

On veut agir contre les changements climatiques dans le comté. Ça passe par une réelle transition énergétique, l'électrification des transports et un non aux oléoducs Maxime Blanchette-Joncas, candidat, Bloc québécois, Rimouski-Neigette-Témiscouata-Les Basques

Le candidat du Bloc Québécois dans Rimouski-Neigette–Témiscouata–Les Basques, Maxime Blanchette-Joncas Photo : Radio-Canada / Simon Turcotte

Quant à Guy Caron, il priorise avant tout une réforme fiscale pour favoriser les transferts d'entreprises comme les fermes, les bateaux de pêche ou les PME.

Actuellement, si un acériculteur vend son entreprise à ses enfants, il va payer 35 % d'impôts; s'il la vend à des étrangers, ce sera 16 % d'impôt. C'est illogique d'autant qu'il y aura de plus en plus de transferts à cause du vieillissement de la population. Guy Caron, candidat, Nouveau parti démocratique, Rimouski-Neigette-Témiscouata-Les Basques

Trois autres candidats

Trois autres candidats font campagne dans Rimouski-Neigette–Témiscouata-Les Basques.

Il s'agit de Jocelyn Rioux, du Parti vert, de Pierre Lacombe, du Parti populaire, et de Lysane Picker-Paquin, du Parti Rhinocéros.

Élections de 2015

Au dernier scrutin fédéral, Guy Caron avait obtenu 43 % des appuis, le candidat libéral, 28 %, celle du Bloc québécois, 19 % et celui du Parti conservateur, 7 %.

Le néo-démocrate Guy Caron avait particulièrement bien fait dans Rimouski-Neigette où il avait gagné dans 117 des 122 bureaux de scrutin alors que le Parti libéral s'imposait davantage dans Les Basques et au Témiscouata.

Dans ce contexte, le maire de Dégelis, Normand Morin, analyse que l'élection 2019 va se jouer à Rimouski. Y aura-t-il un déplacement du vote du NPD vers le Bloc? demande-t-il avant d'ajouter que les gens ne savent pas pour qui voter.

Quant au maire de la municipalité voisine de Témiscouata-sur-le-Lac, Gaétan Ouellet, il résume le sentiment général en disant que Guy Caron est « très aimé » dans la circonscription mais que, cette fois, avec le nouveau contexte politique, il doit affronter un vent de face .

Le taux de participation à la dernière élection fédérale dans Rimouski-Neigette–Témiscouata-Les Basques a été d'environ 65 %.