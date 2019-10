Une campagne difficile pour les libéraux au Manitoba

Alors que les électeurs du Manitoba se rendront aux urnes pour la deuxième fois en six semaines, le 21 octobre, les organisations politiques libérales doivent composer avec l’impopularité de Justin Trudeau dans la province et une certaine lassitude de l’électorat.

Des fois, je dois leur rappeler qu’ils ne votent pas directement pour Justin Trudeau, mais qu’ils m’élisent moi , déplore la candidate libérale MaryAnn Mihychuk, en lice pour une réélection dans la circonscription de Kildonan-St-Paul.

MaryAnn Mihychuk, députée fédérale libérale depuis 2015, tente de se faire réélire dans la circonscription de Kildonan-St-Paul. Photo : La Presse canadienne / Adrian Wyld

Selon elle, la frustration des électeurs contre le chef du Parti libéral du Canada est telle qu’elle nuit à la campagne électorale locale.

Marlow Reimer, une électrice qui tient un salon de coiffure dans la circonscription, avoue être une libérale déçue. Il y a eu le scandale SNC-Lavalin, l'expulsion de deux femmes du cabinet, les photos avec la figure peinte en noire, mentionne-t-elle. Je ne suis plus enthousiaste.

Cette immigrante d'origine palestienne affirme qu'elle votera néanmoins pour le Parti libéral, même si le chef l'attire moins.

La circonscription de Kildonan-St-Paul a basculé du bleu au rouge aux élections fédérales de 2015. La course sera serrée dans la circonscription cette année, admet la candidate MaryAnn Mihychuk.

C'est conservateur dans le coin, confirme Marlow Reimer. L'agriculture et le coût de la vie sont les grandes préoccupations.

Dans les Prairies, la taxe carbone imposée par le fédéral ne fait par ailleurs pas l’unanimité. Les candidats conservateurs, comme Raquel Dancho dans la circonscription de Kildonan-St-Paul, en font leur cheval de bataille.

Personne n'échappe à cette taxe à la pompe puisque tout le monde dans la circonscription a une auto, explique-t-elle. Les prix du chauffage et des denrées à l'épicerie ont augmenté en conséquence. Les jeunes familles et les aînés qui ont peu de revenus en souffrent.

Succession d'élections

Les Manitobains ont voté aux élections provinciales le 10 septembre et retourneront aux urnes le 21 octobre, soit à peine six semaines plus tard.

Dans les équipes de campagne, comme chez les électeurs, la fatigue se fait sentir. Une partie des bénévoles ont travaillé de façon consécutive pendant les deux périodes électorales. Les dons des électeurs sont également moins généreux.

Les gens n'ouvrent pas toujours la porte même s'ils sont là, témoigne MaryAnn Mihychuk. Au téléphone aussi, c'est plus difficile de parler aux électeurs.

Avec les informations de Philippe Leblanc