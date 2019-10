Un policier blessé lors d’un incident à un palais de justice d’Halifax

Selon la Police régionale d'Halifax, le suspect, un homme qui venait d'être condamné à une peine d'emprisonnement, aurait agressé un policier en tentant de s'enfuir du palais de justice. L'altercation serait survenue vers 10 h 50.

Le policier en question, membre depuis trois ans de la force policière d'Halifax, avait les mains et le visage ensanglantés lorsqu'il a été transporté sur une civière et placé dans une ambulance. Il a été hospitalisé et ses blessures ne mettent pas sa vie en danger, indique la police d'Halifax.

Le policier blessé se trouvait en cour provinciale car sa présence était requise dans une autre affaire.

Après l'agression, le suspect a rapidement été appréhendé sur les lieux par d'autres agents.

La route Spring Garden a été brièvement fermée à la circulation en avant-midi en raison de la présence des policiers et des premiers répondants.