Les chauffeurs de taxi en grève à Rimouski et Matane

Les chauffeurs de taxi de Rimouski et de Matane font la grève jeudi pour démontrer leur désaccord avec le projet de loi 17.

La compagnie Taxi Matane suspend ses activités entre 9 h et 17 h jeudi, tandis que Taxis 800 de Rimouski Inc. suspend ses activités entre 9 h et 15 h.

Les deux compagnies honoreront toutefois leurs contrats avec les centres hospitaliers pour transporter des patients.

Les deux villes se joignent ainsi aux villes de Québec, Laval et Val-d’Or qui cesseront également leurs services comme moyen de protestation.

Mercredi, l'Association des taxis des régions du Québec (ATRQ) a dénoncé des propositions gouvernementales qui ignoraient des consensus établis à la table de négociation entre les représentants de l’industrie du taxi et du gouvernement. L'ATRQ s'inquiète notamment de la faible protection de l'industrie du taxi relativement à la concurrence des services de transports comme Uber.