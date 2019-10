Encourager les nouveaux arrivants à voter en 13 langues

Dans leur pays, on peut les avoir empêchés de voter, alors on veut les conscientiser sur leurs droits civiques [au Canada] , explique Nina Condo, coprésidente de la Table du secteur de l'inclusion et de l'engagement civique de l'organisme Immigration Partnership Winnipeg.

Mercredi, cet organisme, ainsi que le Ethnocultural Council of Manitoba et Immigrant and Refugee Community Organization of Manitoba ont diffusé sur les réseaux sociaux ces vidéos éducatives.

La campagne du nom de « Got Citizenship? Go Vote ! » (Vous avez obtenu votre citoyenneté? Allez voter!) explique aux nouveaux arrivants quelle est la procédure à suivre et souligne l’impact que cette action citoyenne peut avoir sur leur quotidien et leur futur.

S’ils ne votent pas, ils n’ont pas de voix, soutient Nina Condo. [...] S’ils votent, ils peuvent faire la différence pour changer les impôts, les programmes de garderie, la politique de santé, toutes ces choses-là.

Des enjeux d'immigration tels que le regroupement familial, la diversité et l’inclusion sont également mis sur la table pour convaincre les nouveaux citoyens de se plier à leur droit et devoir de citoyen

Quand les nouveaux arrivants voient ces vidéos dans leur propre langue, ils vont davantage croire à l’information , dit Jennifer Chen de l’organisme Ethnocultural Council of Manitoba, citoyenne canadienne depuis 2016 d’origine chinoise.

On les encourage à comprendre ce qu’il se passe dans ce pays maintenant qu’ils sont canadiens , renchérit Nina Condo.

En donnant une voix aux nouveaux arrivants, cette dernière espère que la campagne incitera également les politiciens à inclure les enjeux qui leur sont chers dans leur campagne.

Environ 50 000 nouveaux Canadiens pourront voter le 21 octobre.