Sa camionnette flambe et ses questions restent sans réponse

Ransford Lockhart circulait sur l’autoroute près de Boiestown, au Nouveau-Brunswick, en juin dernier, lorsque tout à coup un camionneur qui le doublait lui a fait signe de s’arrêter.

En s’arrêtant, M. Lockhart a baissé la vitre de sa portière et entendu le camionneur crier qu’il devait sortir immédiatement de sa camionnette parce qu’elle était en flammes.

La fumée a alors commencé à entrer dans l’habitacle de la camionnette, une Chevrolet Colorado Z71 2015. M. Lockhart est sorti aussi vite qu’il le pouvait tandis que les flammes s’approchaient de la poignée de la portière.

Il dit avoir frôlé la mort parce que son véhicule a explosé peu après. Par bonheur, souligne-t-il, il n’y avait personne d’autre à bord. Il se demande ce qui aurait pu se produire si sa femme avait été à bord ou si son fils d’un an avait été dans son siège pour enfant.

Ransford Lockhart n’a subi que des brûlures mineures aux jambes. Il a vu sa camionnette être complètement détruite. Il n’était même pas possible après cela de distinguer s’il s’agissait des restes d’une camionnette ou d’une voiture, dit-il.

Une camionnette explose sur le bord de la route au N.-B.

Son épouse, Amy Lockhart, a vu la vidéo de la camionnette en flamme. C’est le genre de scène que l’on voit au cinéma, mais cette fois-ci les conséquences auraient pu être réelles, dit-elle.

Des pompiers d'Upper Miramichi ont éteint l’incendie. L’un des pompiers lui a dit qu’il avait remarqué la camionnette arrêtée à un dépanneur une dizaine de minutes auparavant parce qu’elle semblait avoir un système d’éclairage sous le plancher. Il a compris par la suite qu’il s’agissait d’un feu.

Ransford Lockhart se souvient d’avoir remarqué une certaine odeur lors de son arrêt au dépanneur, mais il avait cru qu’elle provenait de son sac de sport qui se trouvait sur la banquette arrière. Un peu plus tard, dit-il, la camionnette a temporairement perdu de la puissance en montant sur une colline.

Le fabricant se penche sur l’incident

Après les faits, ajoute M. Lockhart, son épouse et lui-même ont informé le fabricant, General Motors. Ce dernier lui a demandé une description des événements et il lui en a fourni une.

Un mois plus tard, selon le couple, un représentant de GM a demandé les restes de la camionnette pour régler la réclamation. Les Lockhart ont dit que leur assureur avait déjà réglé leur réclamation. Le représentant leur a alors dit, selon eux, que le dossier était clos .

La famille ne cherche pas à être indemnisée par le fabricant, elle réclame plutôt une enquête. Elle dit n’avoir reçu aucune réponse à cette demande.

Des pompiers d'Upper Miramichi ont éteint l'incendie. Photo : Ransford Lockhart

Une porte-parole de General Motors Canada, Uzma Mustafa, confirme que l’entreprise mène une enquête. Cette dernière ne fera pas de commentaire avant la fin de son enquête, précise-t-elle.

Mme Mustafa n’a pas répondu à deux courriels lui demandant si l’entreprise avait signalé l’incident à Transports Canada.

General Motors Canada a effectué en juin 2018 un rappel de ses camionnettes Chevrolet Colorado 2018 et d’autres modèles de la même année pour un risque d’incendie lié à un problème de soudure qui pouvait mener à une fuite de carburant.

Transports Canada enquête aussi

Le ministère des Transports du Canada confirme qu’il examine les restes de la camionnette et qu’il tente d’établir la cause de l’incendie avec la collaboration de GM et de l’assureur avec qui M. Lockhart fait affaire.

Si l’enquête conclut qu’il y a une défectuosité touchant à la sécurité, le ministère informera le fabricant qui devra à son tour informer tous les propriétaires de ce type de véhicule et prendre des mesures correctives, explique une porte-parole de Transports Canada, Annie Joannette.

Les fabricants ne sont pas tenus de signaler au ministère tout incident qui implique leurs véhicules, ajoute-t-elle, mais ils doivent informer le ministère et les propriétaires quand ils comprennent qu'une défectuosité peut nuire à l’usage sécuritaire du véhicule.

Aucun autre cas d’incendie impliquant des Chevrolet Colorado de 2015 à 2019 n’a été signalé au ministère, ajoute Mme Joannette.

Avec les renseignements d’Yvonne Colbert, de CBC