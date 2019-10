Les 26 pompiers volontaires de l'île Bowen menacent de démissionner

Pour le moment, il est difficile de comprendre les raisons exactes de leur mécontentement envers le chef Derek Dickson, mais dans une lettre adressée à la municipalité, les 26 pompiers affirment que leurs préoccupations ne seront pas entendues sous la direction de ce dernier.

Tous les membres volontaires du département démissionneront le jeudi 10 octobre 2019 à 16 heures si le Derek Dickson reste chef des pompiers à ce moment-là , lit-on dans la lettre.

Le maire Gary Ander n'a aucune intention de laisser Derek Dickson quitter son poste. Il est exceptionnellement expérimenté et compétent et nous sommes reconnaissants de l'avoir en poste , dit-il à son sujet. M. Ander ajoute être très inquiet et découragé par la menace.

Cet ultimatum compromet notre capacité à respecter nos obligations en matière de sécurité et à l'égard de notre personnel et de nos bénévoles. Gary Ander, maire de l'île Bowen

Un médiateur a immédiatement été embauché pour aider à établir une relation de travail plus constructive au sein du département. Il demande à chacun des pompiers de reconsidérer leur décision de démissionner.

Surpris par la révision de leur formation

Les pompiers ont soulevé pour la première fois leurs préoccupations en août, puis de nouveau en septembre, après avoir décidé de mettre fin à toutes les séances de pratique et de formation avec le chef.

Lors d'une réunion le 30 septembre, le conseil municipal a voté en faveur d'un examen indépendant du service d'incendie, selon le maire. La première phase se pencherait la formation des pompiers, en vertu de ce qui est prescrit par la province.

Les pompiers avaient été surpris par cette nouvelle, en écrivant qu'ils comptaient ensemble plus de 300 ans d'expérience en matière de lutte contre les incendies à l'île Bowen , et ajoutant qu'ils se sont toujours engagés à suivre une formation conforme aux normes provinciales.

En dépit de l'ultimatum, le maire affirme que certains pompiers volontaires ne prévoyaient pas de démissionner. Tous ceux d'entre vous qui resteront en poste sont priés de nous informer dès que possible , dit-il.

Avec les informations de CBC