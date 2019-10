Dernier droit pour l’adoption du projet de loi sur les taxis

L’étude de l’épineux projet de loi qui doit réformer l’industrie du taxi aurait normalement dû être complétée mercredi soir, mais des membres de Québec solidaire ont refusé de prolonger les travaux pour terminer l’étude des 7 ou 8 articles qu’il restait à voir pour compléter le processus.

Une décision qui a provoqué la colère du ministre des Transports, François Bonnardel, qui a accusé Québec solidaire et dans une moindre mesure le Parti québécois d’être de mauvaise foi et de faire obstruction à son projet de loi qui est par ailleurs très mal reçu par les propriétaires de permis de taxi de la province.

Pour compléter l’étude du projet de loi 17, le gouvernement Legault compte réunir jeudi les membres de la commission jusqu’à 13 h, à la suite de la période de questions à l’Assemblée nationale.

Dans le cas où l’étude du projet de loi serait complétée comme prévu, le gouvernement compte ensuite demander le consentement des partis d’opposition pour adopter son projet de loi dès cet après-midi en une seule séance plutôt que deux, comme il est normalement prévu.

Habituellement, le processus d’adoption se fait en deux jours soit une séance pour la prise en considération du rapport de la commission d’étude et une autre séance pour l’adopter.

Or, si les partis d’opposition refusent, le gouvernement Legault pourrait ici encore avoir recours au bâillon pour faire passer son projet de loi qui prévoit notamment l'abolition des permis de taxi et des territoires désignés ainsi que la régularisation des activités de services de type Uber au Québec.

Il faut savoir que lundi, le projet pilote qui permet au service de transport Uber d’opérer au Québec prendra fin et qu’à défaut de l’adoption du projet de loi 17, il deviendra illégal pour la multinationale de transporter des clients dans la province, ce que veut éviter le gouvernement Legault.

François Bonnardel se dit confiant

Questionné à l'entrée du caucus caquiste, le ministre Bonnardel s'est dit confiant de voir son projet de loi adopté au cours de la journée , se disant persuadé qu'il n'y aura pas de blocage de la part de Québec solidaire ou du Parti québécois cette fois.

On aura près de deux heures pour adopter sept ou six articles. On en a adopté 140 lundi dernier , a souligné le ministre.

Selon M. Bonnardel l'un des derniers articles de la loi qui achoppent concerne la période de transition d'un an prévue pour permettre à l'industrie du taxi d'intégrer les nouvelles règles du jeu dans leurs opérations.

Je reste persuadé qu'après 115 heures [de travaux] on va être capable de mettre de l'eau dans notre vin et d'adopter la loi d'ici ce soir. François Bonnardel, ministre des Transports du Québec

Questionné sur le déroulement des travaux de la commission d'étude du projet de loi 17, le député péquiste des Îles-de-la-Madeleine, Joël Arseneau a expliqué : On ne va pas continuer d’étirer les discussions, on va continuer de pousser le gouvernement à reconnaître que quand on exproprie des gens qui travaillent dans le milieu depuis 40 ans […] il faut les compenser justement ou leur permettre de continuer à fonctionner. On les prive de leur métier.

Le gouvernement travaille pour Uber, une multinationale qui ne paie pas ses taxes et ses impôts au Québec. On ne protège pas des Québécois qui travaillent dur […] on protège une entreprise étrangère qui nous fraude. Pascal Bérubé, chef intérimaire du Parti québécois

Les chauffeurs manifestent

Un chauffeur de taxi protestant contre le projet de loi 17 devant l'Assemblée nationale. Photo : Radio-Canada

Pendant ce temps, les chauffeurs de l’Association des taxis des régions du Québec (ATRQ) poursuivent leur mobilisation contre le projet de loi 17 avec la tenue de manifestations devant l’Assemblée nationale, à Québec, devant le palais de justice de Laval ainsi qu’à Val-d’Or.

Les chauffeurs propriétaires de permis de l’ATRQ ont rejeté en début de semaine la version définitive du projet de loi 17 après que le gouvernement ait mis fin aux pourparlers avec eux sans tenir compte des principaux consensus qui avaient été établis lors des négociations.

Affirmant qu’une entente était à portée de main lorsque le ministre Bonnardel a mis fin aux pourparlers, les chauffeurs de taxi ont dénoncé les améliorations cosmétiques que le gouvernement a apportées au projet de loi davantage selon eux pour en accélérer l’adoption que les aider à éponger les pertes monétaires qu’ils subissent par l’abolition de leurs permis et la concurrence qu'ils jugent déloyale de la part de services de transport de type Uber.

Rappelons que le projet de loi du ministre Bonnardel prévoit le versement de 814 millions de dollars aux propriétaires de permis de taxi pour amortir l’impact financier de l’abolition des permis. Les taxis demandaient quant à eux au moins 1,4 milliard de dollars.

Une réforme nécessaire, plaide François Legault

Le premier ministre François Legault défend l'abolition des permis de taxi qui peuvent coûter aux chauffeurs plus de 200 000 $ chacun. Photo : Radio-Canada

Pour le premier ministre François Legault, cette réforme en profondeur de l'industrie du transport commercial de personnes est plus que nécessaire au Québec dans un contexte où l'industrie se transforme partout dans le monde, propulsée par l'évolution technologique et la rentabilisation des transports.

Je suis convaincu que d’ici 10 ans, 20 ans, partout où on n’est pas capable d’avoir du transport en commun il va y avoir des types de transport comme Uber , a expliqué François Legault dans les couloirs de l'Assemblée nationale jeudi matin.