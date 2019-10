Le conseil des maires de la MRC de la Matapédia interpelle la CPTAQ

Maud Bouillon aimerait que son fils puisse bâtir une résidence sur sa terre à Val-Brillant.

Il pourrait ainsi revenir dans la région et elle pourrait garder sa maison plutôt que d’aller vivre en résidence.

Or, sa demande ne répond pas aux critères de la CPTAQ, selon la MRC.

Malgré tout, au grand soulagement de Maud Bouillon, sa cause a trouvé écho auprès des maires.

Tout ce dont je rêve c’est qu’un de mes garçons vienne s’installer près de chez moi. Maud Bouillon, résidente de Val-Brillant

J’ai besoin de faire dézoner un petit terrain qui mesure à peu près 6 000 mètres carrés, qui finit en pointe, qui n’a aucune machinerie agricole qui va passer là, qui n’est pas cultivé depuis 41 ans, explique Maud Bouillon. Et je suis agréablement surprise de voir que je ne suis pas la seule à penser que la CPTAQ a trop de pouvoir.

Les maires de la Matapédia sont exaspérés de devoir se battre pour bâtir sur des terres dites agricoles, mais non cultivées depuis des années.

Réunion des maires de la MRC de la Matapédia Photo : Radio-Canada

Le maire de Saint-Alexandre-des-Lacs, Nelson Pilote, aimerait que la CPTAQ modifie un peu son approche afin qu’elle soit davantage adaptée aux réalités locales.

Venez vous asseoir avec nous et regardons ça objectivement, on n’est pas dans des terres agricoles de Saint-Hyacinthe, on est dans des petits lotissements de terrains où les agriculteurs disparaissent peu à peu , fait valoir Nelson Pilote.

La Chute à Philomène, à Saint-Alexandre-des-Lacs. Photo : Radio-Canada / Laurie Dufresne

Moi j’ai eu quatre garçons et j’en ai trois partis à l’extérieur, poursuit Nelson Pilote. Demain matin, pour une raison de travail, qu’ils auraient la chance de revenir s’installer dans leur patelin où ils sont venus au monde, ils ne pourraient même pas, c’est plate un petit peu.

Nelson Pilote a demandé au conseil de la MRC de la Matapédia de se réunir prochainement afin de discuter d’une possible mobilisation dans ce dossier.

Avec les informations de Catherine Poisson