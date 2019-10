L'offensive turque en Syrie progresse, Erdogan menace l'UE

L'offensive a débuté moins de trois jours après la décision de Donald Trump de redéployer une partie du millier de militaires américains présents à la frontière turco-syrienne.

Nos commandos héroïques qui participent à l'opération Printemps de la paix continuent à progresser à l'est de l'Euphrate , s’est félicité sur Twitter le ministère turc de la Défense, vidéo à l'appui. On y voit des militaires progressant arme à la main dans l'obscurité.

Les troupes turques ont franchi la frontière syrienne en quatre points, selon la presse. Deux se trouvent aux alentours de Tel Abyad et deux sont proches de Ras al-Aïn, plus à l'est. Selon la BBC, les forces turques intensifient leurs frappes aériennes et terrestres au deuxième jour de l'opération.

La Turquie, membre de l'OTAN, veut créer une zone de sécurité dans la région frontalière pour en écarter les miliciens kurdes et y transférer plusieurs millions de Syriens réfugiés sur son territoire, mais les grandes puissances craignent que l’opération ne relance le conflit.

Elles redoutent en outre qu'elle permette aux djihadistes faits prisonniers par les rebelles kurdes, qui ont joué un rôle décisif dans les combats contre le groupe armé État islamique (EI), de s'évader et de reprendre leur guérilla ou même de regagner leurs pays d'origine, pour les étrangers.

Les forces turques ont bombardé dans la matinée de jeudi les alentours de Ras al-Aïn. Les rebelles des Forces démocratiques syriennes (FDS), mouvement dominé par les Kurdes des Unités de protection du peuple (YPG), ont riposté, rapporte un témoin.

Un porte-parole des FDS assure sur Twitter que l'offensive a été repoussée à Tel Abyad. Les Kurdes indiquent que cinq civils et trois combattants ont été tués. Plusieurs milliers de personnes ont en outre fui Ras al-Aïn pour gagner la province de Hassaké, tenue par le mouvement rebelle.

Une prison de Kamichli, où sont détenus de nombreux membres de l'EI d'une soixantaine de nationalités, a notamment été touchée, ont fait savoir les FDS.

Ces attaques de prisons abritant des terroristes de Daech conduiront à une catastrophe dont le monde pourrait ne pas être en mesure de gérer les conséquences à l'avenir. Extrait d'un communiqué des Forces démocratiques syriennes

Selon le ministère turc de la Défense, 181 cibles de la milice kurde ont été touchées par l'aviation et l'artillerie depuis le début de l'offensive. Ankara considère les YPG comme une organisation terroriste en raison de ses liens avec les séparatistes turcs du Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK).

Un enfant dans un véhicule avec des effets personnels alors que sa famille et lui s'enfuient de Tel Abyad, mercredi. Photo : Reuters

Erdogan menace l'Europe d'un flux de migrants

Le président turc Recep Tayyip Erdogan a en outre menacé, jeudi, d'ouvrir les portes de l'Europe à des millions de réfugiés en réponse aux critiques européennes contre l'offensive.

Ô Union européenne, reprenez-vous. Je le dis encore une fois, si vous essayez de présenter notre opération comme une invasion, nous ouvrirons les portes et vous enverrons 3,6 millions de migrants , a déclaré M. Erdogan lors d'un discours à Ankara.

La Turquie accueille 3,6 millions de réfugiés syriens sur son sol. Le flux de migrants depuis la Turquie vers l'Europe a considérablement tari à la faveur d'un accord conclu en 2016 entre Ankara et l'UE.

Les pays européens ont vivement critiqué l'opération lancée mercredi par la Turquie. Cette incursion militaire en sol syrien doit d’ailleurs faire l’objet d'une réunion d’urgence du Conseil de sécurité de l'ONU, jeudi. Une réunion extraordinaire de la Ligue arabe, qui a condamné l'offensive, est aussi prévue samedi.

Vous n'avez jamais été sincères. À présent ils disent qu'ils vont bloquer trois milliards d'euros [promis à la Turquie dans le cadre de l'accord migratoire]. N’avez-vous jamais respecté une promesse qui nous a été faite? Non, a encore martelé M. Erdogan. Avec l'aide de Dieu, nous poursuivrons notre chemin, mais nous ouvrirons les portes aux migrants.

Moscou veut des pourparlers

La Russie a de son côté indiqué jeudi vouloir des pourparlers entre le régime syrien et la Turquie.

Nous allons désormais défendre la nécessité d'établir un dialogue entre la Turquie et la Syrie , a affirmé le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov, lors de déclarations retransmises par son ministère en marge d'une visite au Turkménistan.

Il a aussi déclaré que Moscou, qui soutient militairement et politiquement le régime syrien de Bachar Al-Assad, allait aussi chercher à établir des contacts entre Damas et les organisations kurdes.

M. Lavrov a par ailleurs dit comprendre l'inquiétude de la Turquie concernant la sécurité de ses frontières .

Le président russe Vladimir Poutine avait lui appelé mercredi la Turquie à bien réfléchir avant cette offensive.

Et pour une rare fois, Israël et l'Iran sont d'accords : l'offensive turque doit cesser. Le premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a condamné vigoureusement jeudi l'invasion des forces turques et a mis en garde contre un potentiel nettoyage ethnique des Kurdes dans ce secteur. Israël est prêt à fournir une aide humanitaire aux Kurdes, a-t-il ajouté.

L'Iran a quant à elle appelé à une cessation immédiate de l'offensive, jeudi. La République islamique, tout en exprimant son inquiétude sur les conséquences de cette opération sur le plan humanitaire , insiste sur la nécessité d'une cessation immédiate des attaques et d'un retrait des unités militaires turques déployées sur le territoire de la Syrie, indique un communiqué du ministère des Affaires étrangères.