Les fraudeurs Bitcoin sévissent encore à Sherbrooke

Ce n'est pas la première fois que le SPS met en garde la population contre ce type de fraude. La semaine dernière, une dame a été flouée de 9500 $.

« Les fraudeurs s’en prennent à leurs victimes par téléphone et prétendent être du ministère de la Défense nationale du Canada ou encore de Service Canada. Ils mentionnent qu'un mandat d’arrestation est émis contre vous et veulent vous contraindre à payer sur le champ le montant dû. Ils demandent ensuite de vous rendre à un guichet Bitcoin le plus près pour transférer l’argent en cryptomonnaie vers leur compte », explique le porte-parole du Service de police de Sherbrooke, Martin Carrier.

Ce dernier note que les fraudeurs ont « la capacité informatique de modifier le numéro de l’appelant qui s’affiche ». Ainsi, les victimes aperçoivent sur leur afficheur le numéro du département des enquêtes du Service de police de Sherbrooke.

Selon Martin Carrier, les suspects sont souvent très insistants dans leur conversation et refusent que les victimes raccrochent leur téléphone pour « éviter qu'elles ne demandent conseil ».

Si vous avez un mandat d'arrestation d'émis contre vous, ce n'est pas le ministère de la Défense nationale et encore moins Service Canada qui gèrent ce type de dossier. Ce sont les corps de police qui s'occupent des dossiers et jamais ils ne demanderont de cryptomonnaie ou de transfert vers des comptes en Asie. Martin Carrier, porte-parole du Service de police de Sherbrooke

Dans le doute, Martin Carrier invite les citoyens à contacter le Service de police de Sherbrooke.