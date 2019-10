Le Nobel de littérature 2018 à Olga Tokarczuk, le prix 2019 à Peter Handke

Le prix Nobel de littérature a été attribué à la Polonaise Olga Tokarczuk pour l'édition 2018, reportée d'un an après un scandale d'agression sexuelle, et à l'Autrichien Peter Handke pour 2019, a annoncé jeudi l'Académie suédoise.

Deux Canadiennes étaient favorites pour remporter l'un des deux prix Nobel de littérature : la romancière Margaret Atwood, d'Ottawa, et la poète et essayiste Anne Carson, de Toronto.

L'imagination narrative et l'ingénuité linguistique récompensées

Olga Tokarczuk est récompensée pour son imagination narrative qui, avec une passion encyclopédique, symbolise le dépassement des frontières comme forme de vie , a déclaré le secrétaire perpétuel de l'Académie suédoise, Mats Malm.

Considérée comme la plus douée des romanciers et romancières de sa génération en Pologne, Olga Tokarczuk emporte les lecteurs et lectrices dans une quête de la vérité à travers des univers polychromes, mêlant avec finesse le réel et le métaphysique.

Engagée politiquement à gauche, écologiste et végétarienne, l'écrivaine de 57 ans, la tête toujours couverte de tresses rastas, n'hésite pas à critiquer la politique de l'actuel gouvernement conservateur nationaliste de Droit et Justice (PiS).

Peter Handke est distingué pour une oeuvre qui forte d'ingénuité linguistique, a exploré la périphérie et la singularité de l'expérience humaine , a-t-il ajouté.

Peter Handke, 76 ans, qui a publié plus de 80 ouvrages, est un des auteurs de langue allemande les plus lus et les plus joués dans le monde.

Le poète autrichien Peter Handke Photo : Reuters / Herwig Prammer

Il publie son premier roman, Les frelons, en 1966, avant d'accéder à la notoriété avec L'Angoisse du gardien de but au moment du penalty, en 1970, puis Le malheur indifférent (1972), bouleversant requiem dédié à sa mère.

Le Nobel de littérature ? Il faudrait enfin le supprimer. C'est une fausse canonisation [qui] n'apporte rien au lecteur , a-t-il un jour déclaré.

Un écrivain très controversé

Dans le monde de l'édition, nombreux sont d'ailleurs ceux qui pensaient que le prix lui échapperait à jamais, malgré une oeuvre mondialement reconnue, à cause de son engagement pendant la guerre en ex-Yougoslavie.

D'origine slovène par sa mère, il s'affiche alors comme un des rares intellectuels occidentaux pro-serbe.

À l'automne 1995, quelques mois après le massacre de Srebrenica, il part en Serbie et rapporte ses impressions de voyage dans un livre controversé, Voyage hivernal vers le Danube, la Save, la Morava et la Drina.

En 1999, il rend un prestigieux prix littéraire allemand, le prix Büchner, et quitte l'Église catholique pour protester contre les frappes de l'OTAN sur Belgrade, évoquant un nouvel Auschwitz .

Sept ans plus tard, il provoque un tollé en se rendant aux funérailles de l'ex-président yougoslave Slobodan Milosevic, accusé de crimes contre l'humanité et génocide.

Il est contraint de renoncer à un prix que doit lui décerner la ville de Düsseldorf et la Comédie-Française déprogramme l'une de ses pièces.

Des intellectuels et intellectuelles, dont sa compatriote Elfriede Jelinek, Nobel de littérature en 2004, prennent sa défense. Mais la polémique occulte pour un temps médiatiquement le travail de Peter Handke.

Olga Tokarczuk, de thérapeute à écrivaine

Née le 29 janvier 1962 dans une famille d'enseignants à Sulechow dans l'ouest de la Pologne, elle est auteure d'une douzaine d'ouvrages.

Diplômée de psychologie à l'Université de Varsovie, elle s'intéresse aux travaux de Karl Jung. Pendant un temps, elle travaille comme psychothérapeute et s'essaie à l'écriture. Elle publie un recueil de poèmes, avant de se lancer dans la prose.

Après le succès de ses premiers livres, elle se consacre entièrement aux lettres et s'installe dans le village de Krajanow dans les monts Sudètes. Aujourd'hui, ses livres sont des succès de vente en Pologne, traduits dans plus de 25 langues, dont le catalan et le chinois. Plusieurs de ses ouvrages ont été portés sur scène et à l'écran.

Son oeuvre, extrêmement variée, va d'un conte philosophique Les Enfants verts (2016), à un roman policier écologiste engagé et métaphysique Sur les ossements des morts (2010), et à un roman historique de 900 pages Les livres de Jakob (2014).

Une autrice mystique

Dans son univers poétique, le rationnel se mêle à l'irrationnel. Son monde est en mouvement perpétuel, sans point fixe, avec des personnages dont les biographies et les caractères s'entremêlent et, à la manière d'un puzzle géant, créent un splendide tableau d'ensemble. Le tout décrit dans un langage à la fois riche, précis et poétique, attentif au détails.

Olga est une mystique à la recherche perpétuelle de la vérité, vérité qu'on peut atteindre uniquement en mouvement, en transgressant les frontières. Toutes les formes, institutions et langues figées, c'est la mort , explique à l'AFP, une de ses amies, Kinga Dunin, elle aussi écrivaine et critique littéraire.

Tokarczuk elle-même se décrit comme une personne sans biographie : je ne possède pas en propre de biographie bien claire, que je pourrais raconter de façon intéressante .

Je suis composée de ces personnages que j'ai sortis de ma tête, que j'ai inventés. Je suis composée d'eux tous, j'ai une biographie à plusieurs trames, énorme. Olga Tokarczuk

L'adaptation de son livre en film sélectionnée aux Oscars

Sorti en 2014, Les livres de Jacob a obtenu déjà le plus prestigieux prix littéraire polonais Nike, deuxième de sa carrière. L'ouvrage est devenu un succès en Pologne, mais aussi l'objet de vives attaques des milieux nationalistes.

Après une interview à la télévision publique en 2015, où elle dénonce le mythe d'une Pologne tolérante et ouverte, elle reçoit des menaces de mort pour avoir diffamé le bon nom de la Pologne et des Polonais . Pendant une semaine, l'éditeur lui envoie des gardes du corps.

Le même livre lui a valu – à elle et à son traducteur suédois – la première édition du prix littéraire Kulturhuset Stadsteatern de Stockholm. Je me sens comme si j'avais eu le Nobel , a-t-elle alors dit.

Olga Tokarczuk est aussi coautrice du scénario du film Spoor réalisé par Agnieszka Holland et inspiré de son roman Sur les ossements des morts.

Entre polar écologiste et conte philosophique, le film sorti en février 2017 a remporté le prix Alfred-Bauer à la Berlinale la même année et a représenté la Pologne dans la course à l'Oscar du meilleur film étranger.