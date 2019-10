Jocelyn Blondin dénonce l’état de l’école Saint-Jean-Bosco à Gatineau

Le conseiller Blondin s’est présenté mercredi soir à la réunion du conseil des commissaires de la CSPO avec des photos pour démontrer que de nombreuses anomalies sont présentes à l’école primaire Saint-Jean-Bosco du secteur Hull, dont certaines pourraient être dangereuse pour les élèves et le personnel.

Des travaux qui traînent depuis un dégât d’eau survenu en janvier 2018 laissent des murs non finis, des fils et des prises électriques non sécuritaires, selon M. Blondin qui siège au conseil d’établissement de l’école Saint-Jean-Bosco, à titre de représentant de la communauté.

L’école à l’air d’un chantier de construction, l’ambiance est terrible pour les enfants et pour le personnel, je demande aux commissaires de faire avancer les travaux! Jocelyn Blondin, conseiller municipal du district du Manoir-des-Trembles-Val-Tétreau

L'ancien président de la Commission scolaire des Portages-de-l'Outaouais a aussi dénoncé qu’une porte de la salle de toilettes qui ne ferme plus et l’absence d’eau chaude dans le local du service de garde.

« Je suis juste venu demander aux commissaires de faire avancer les travaux, je ne suis pas venu me plaindre, je suis juste ici pour demander de remettre cette école-là en état comme elle devrait l’être », a-t-il dit.

Jocelyn Blondin déplore que plusieurs commissaires autour de la table ne fussent pas au courant de l'état de l’école Saint-Jean-Bosco du secteur Hull. Photo : Radio-Canada

Mario Crevier, président de la CSPO, a fait valoir qu’il n’était « pas au courant » de l’état de l’école Saint-Jean-Bosco. Il affirme qu’il va répondre à M. Blondin au cours de la prochaine semaine.

M. Crevier a mentionné que l’ampleur des travaux va être analysée et qu’ils seront complétés dès que possible.