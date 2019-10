Débat des chefs en français : notre couverture en direct

Nos journalistes rendront compte des échanges tout au long de la soirée.

Pour suivre notre couverture en direct depuis votre appareil Android, cliquez ici (Nouvelle fenêtre) .

Justin Trudeau, Andrew Scheer, Jagmeet Singh, Yves-François Blanchet, Elizabeth May et Maxime Bernier ont une ultime occasion de confronter leurs idées avant la dernière ligne droite de cette campagne électorale, qui s’annonce animée.

Les chefs discuteront d'économie et de finances, d'environnement et d'énergie, d'identité, d'éthique et de gouvernance, de politique étrangère et d'immigration ainsi que de services aux citoyens.

Chaque segment comprendra une question d’un électeur, à laquelle les chefs auront un peu de temps pour répondre. Deux débats ouverts entre trois chefs suivront. Puis, le segment se terminera sur un débat à six.

Le débat sera animé par Patrice Roy, chef d’antenne à Radio-Canada.

Un compte rendu complet du débat sera offert un peu plus tard sur cette page.