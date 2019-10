Le terrain de jeux d'aventure en forêt remporte le 2e budget participatif de Rimouski

Les gagnants du deuxième budget participatif de la Ville de Rimouski ont été dévoilés mercredi soir. Le projet de terrain de jeux d'aventure en forêt a remporté le volet général du concours, alors que c'est le projet de bowl pour planches à roulettes, trottinettes et BMX qui a remporté le volet jeunesse.

Au total, 17 projets ont été soumis au vote populaire pour tenter de remporter le financement du budget participatif.

Ce budget, d'un total de 200 000 $ est divisé entre le projet vainqueur du volet général (150 000 $) et celui du volet jeunesse (50 000$). Ces projets doivent être réalisés en 2020.

Le projet de terrain de jeux d'aventure en forêt, proposé par Anja Kreysch, doit être mis en place dans le secteur de la rue William-Price du parc Beauséjour.

Ce type d'installation peut notamment inclure des ponts, des glissades, des tyroliennes et des structures d'escalade qui destinés aux enfants plus âgés, aux adolescents et même, aux adultes, selon l'initiatrice du projet.

Je ne me sens pas comme si j’avais gagné, c’est le projet qui a gagné. Anja Kreysch, gagnante du volet général du budget participatif

Originaire l’Allemagne, Mme Kreysch explique qu’on y retrouve des terrains de jeux où peuvent s’amuser des personnes de tous âges.

Elle se désole que les terrains de jeux à Rimouski ciblent plutôt les jeunes enfants et c'est la raison pour laquelle elle désirait voir des installations qui peuvent aussi être empruntées par les plus vieux.

Un premier gagnant côté jeunesse

Du côté jeunesse, c'est le projet de bowl pour planches à roulettes, trottinettes, et BMX proposé par Ludovic Beaulieu et Philippe Dresdell, qui a remporté la première place.

Le bowl, une structure qui ressemble à une piscine creusée vidée, viendra s’ajouter à celles déjà existantes au Skate Park Plaza de Rimouski situé au complexe sportif Guillaume-Leblanc.

Un bowl doit être ajouté parmi les modules destinés du Skate Park Plaza du complexe sportif Guillaume-Leblanc. Photo : Radio-Canada / William Bastille-Denis

Selon Ludovic Beaulieu, la pratique du skateboard pourrait gagner en popularité avec l'entrée de ce sport parmi les disciplines olympiques des Jeux de l'été 2020.

Il s'agit du premier projet jeunesse à remporter le budget participatif puisqu'aucun projet n'avait été proposé dans cette catégorie lors du premier budget participatif.

Au total, 36 projets ont été soumis à la Ville de la part de citoyens dans le cadre du budget participatif.

Le maire de Rimouski Marc Parent s'est réjoui de voir la quantité de projets soumis cette année. Selon lui, la possibilité d'ouvrir un troisième volet pour le prochain budget participatif devrait être étudiée.

Un des participants suggérait que peut-être, pour la prochaine édition, on ait un projet écoresponsable. [...] Ce n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Marc Parent, maire de Rimouski

Plus de 2000 résidents ont exercé leur droit de vote en ligne pour choisir leur projet préféré.

Avec la collaboration de Djavan Habel-Thurton