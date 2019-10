Les coopératives d'habitation sont plus populaires que jamais

Le secteur du logement coopératif attend les résultats des élections fédérales avec inquiétude. Les besoins en logements abordables n'arrêtent pas d'augmenter, les listes d’attente s’étalent sur plusieurs années, et les partis hésitent à s'engager sur le long terme.

Les coopératives d’habitation et les logements sans but lucratif sont les derniers refuges accessibles dans ce marché. Thom Armstrong, directeur, Fédération des coopératives de C.-B.

Il y a 265 logements en coopératives dans la province. La plupart ont des listes d’attente de plusieurs années, et plusieurs ont cessé d'accepter de nouvelles inscriptions. Les coopératives ne trouvaient pas juste de demander aux locataires de mettre leur nom sur la liste tout en leur disant qu’ils ne pourraient pas espérer obtenir un logement avant 10 ans , explique Thom Armstrong.

Des appels quotidiens pour être sur la liste d'attente

La Fédération des coopératives de la C.-B. a créé un fonds en fiducie pour construire et rénover des coopératives d'habitation. À une exception près, ses projets sont les seules nouvelles coopératives d'habitation à être construites dans la province. Depuis 2014, grâce à l'aide la Ville de Vancouver et de la banque communautaire Vancity, le fonds en fiducie gère cinq projets dans la province.

Même quand on commence à construire un nouveau projet, on a des appels quotidiens de gens qui veulent être sur la liste d'attente pour emménager , dit Tiffany Duzita, la directrice du Community Land Trust Foundation, et cela plusieurs mois avant qu'on ouvre ces listes d'attente.

Le projet Fraserview

Le dernier projet du fonds en fiducie s'appelle Fraserview. Il sera accessible aux familles dont les revenus sont compris entre 30 000 et 80 000 $. D'autres logements non subventionnés, dans le même bâtiment, seront accessibles aux familles dont les revenus s'échelonnent entre 80 000 et 120 000 $.

Dans une coopérative d'habitation, chaque locataire est propriétaire d'une partie du bâtiment et doit s'impliquer dans la gestion commune. Les loyers sont proportionnels aux salaires et restent en dessous des prix habituels du marché. Ils sont garantis et ne peuvent en général pas être augmentés. C'est ce qui fait la popularité des coopératives dans le marché actuel.

On a besoin de logements qui soient adaptés aux revenus locaux, et non pas seulement abordables. Tiffany Duzita, directrice, Community Land Trust Foundation

Vous avez besoin de gagner trois fois le salaire minimum pour vous permettre de payer le loyer moyen d'un appartement de deux chambres à coucher, sans que cela ne représente plus que 30 % de votre salaire , s'indigne Thom Armstrong, qui attend des engagements concrets des partis en lice aux élections fédérales de 2019.

Le financement arrive à expiration

Beaucoup d'accords de financement des logements coopératifs dans la province arrivent à échéance dans les prochaines années. D'une durée de 35 ans en général, ils ont tous été conclus dans les années 1980, quand le gouvernement fédéral a financé la majorité des 265 logements en coop qui se trouvent en Colombie-Britannique aujourd'hui.