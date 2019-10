Élections fédérales : Le Manitoba est toujours en tête pour la pauvreté infantile

Le groupe Campagne 2000, qui réclame des actions depuis 1989 pour mettre fin à la pauvreté infantile a dévoilé son rapport plus tôt cette semaine. Le Manitoba y fait figure de mauvais élève puisque cinq de ses quatorze circonscriptions affichent le plus haut taux de pauvreté infantile au pays.

Le 24 novembre 1989, la Chambre des communes adoptait à l'unanimité une résolution visant mettre fin à la pauvreté infantile au Canada avant l’an 2000. Trente ans plus tard, plus de 18 % des enfants vivent toujours dans la pauvreté au Canada, dont 37 % d'entre eux sont issus des Premières Nations et c'est au Manitoba que la situation est la plus préoccupante.

C’est dans la province que se trouve la circonscription de Churchill-Keewatinook Aski ayant le plus haut taux de pauvreté infantile au Canada soit 63,6 %. La circonscription de Winnipeg Centre (40,5 %) arrive en troisième position, tandis que celle de Dauphin-Swan River-Neepawa (37,5 %) est cinquième.

Le rapport souligne qu’au Manitoba, comme partout au Canada, les circonscriptions où le taux de pauvreté infantile est le plus élevé abritent également la plus grande proportion d’Autochtones, d’immigrants récents, de membres de minorités visibles et de familles monoparentales.

Face à cette situation, l’organisme Campagne 2000 demande aux candidats aux élections fédérales à faire de ce dossier une priorité durant la campagne.

Le conseil de planification sociale de Winnipeg a proposé une piste de solution en évoquant l’idée de servir un petit déjeuner aux jeunes dans les écoles. Le Canada est en effet le seul pays du G7 sans programme national de nutrition scolaire.

C’est un bon exemple de ce que le gouvernement peut faire , assure Josh Brandon, l’un des porte-parole du Conseil de planification sociale de Winnipeg. Il est très difficile de réussir à l’école lorsque la faim est un problème.

Selon lui, nourrir les enfants à l’école ne représenterait pas une grosse dépense, mais cela les soutiendrait dans leur parcours scolaire, tout en aidant leurs familles.

La circonscription de Churchill-Keewatinook-Aski affiche le plus haut taux de pauvreté infantile au Canada, soit 63.6%. Photo : Radio-Canada

Le Parti vert du Canada a annoncé un plan de deux millions de dollars pour combattre la pauvreté infantile dans la circonscription, mais reste vague quant à la mise en place concrète de ce plan.

Cela va prendre du temps, mais nous avons besoin de davantage d’investissement dans le nord , assure Ralph McLean, le candidat vert dans la circonscription de Churchill-Keewatinook Aski.

Ce qui manque ici, ce n’est pas seulement l’argent, mais ce sont aussi les emplois.

Ralph McLean, qui met de l'avant ses origines autochtones, a également évoqué l’importance d’ouvrir des garderies, de favoriser l’apprentissage des langues autochtones à l’école, de construire de nouvelles écoles ou encore de financer des formations pour les jeunes afin de les préparer au marché du travail.

De son côté, la candidate du Parti conservateur, Cyara Bird, estime que les habitants de la circonscription ont été négligés jusqu’ici.

Celle qui dit avoir vécu la pauvreté elle même lorsqu’elle a été sans-abri se dit bien placée pour défendre les habitants de la circonscription.

Je sais ce que c’est que d’avoir à choisir entre payer les factures ou nourrir sa famille , souligne la candidate et mère de famille.

Une personne qui a vécu, cela peut être la personne qui change les choses ici.

La députée sortante et candidate du Nouveau Parti démocratique, Niki Ashton, blâme la politique colonialiste mise en avant par les gouvernements conservateurs et libéraux qui nient la réalité des Premières Nations .

Elle indique que son parti s’est notamment engagé à mettre fin à la crise du logement qui sévit dans la circonscription et à investir dans la santé et l’éducation.

Radio-Canada n’a pas été en mesure de rejoindre la candidate du Parti libéral du Canada, Judy Klassen, ainsi que le candidat du Parti populaire, Ken Klyne.