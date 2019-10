Deux occasions de croiser le fer pour les candidats de Manicouagan

Les quatre candidats faisant campagne dans circonscription de Manicouagan auront deux occasions de comparer leurs idées et les plateformes de leurs partis jeudi à Sept-Îles.

La chambre de commerce de Sept-Îles organise jeudi midi un dîner-conférence où les quatre candidats des principaux partis à l'élection fédérale du 21 octobre dans la circonscription de Manicouagan pourront présenter leur vision du développement économique de la Côte-Nord.

On organise un dîner-conférence, donc ce n'est pas un débat. C'est vraiment une présentation pour les candidats. On veut qu'ils présentent l'orientation de leur parti envers le développement économique de la région , explique Jessica Bélisle, directrice générale de la chambre de commerce.

Quatre candidats seront présents : François Corriveau, du Parti conservateur du Canada, Jacques Gélineau, du Parti vert du Canada, Marilène Gill, du Bloc québécois et Dave Savard, du Parti libéral du Canada.

Ils seront aussi appelés à répondre aux questions du public sans toutefois en débattre.

L’évènement aura lieu au restaurant Fin renard de Sept-Îles.

Jessica Bélisle y attend une quarantaine de spectateurs, principalement des membres de la chambre de commerce.

Débat radiophonique

Après cet évènement, les quatre candidats croiseront le fer lors du débat organisé par Radio-Canada.

Ce débat aura lieu aux studios de Radio-Canada à Sept-Îles et sera diffusé en direct à partir de 15 h 30 à la radio. Il sera aussi possible de le visionner en direct sur le site web et la page Facebook d’Ici Côte-Nord.