Un pompier de Shawinigan suspendu pour « insubordination »

Cette suspension survient après un important incendie survenu le 10 septembre et lors duquel, selon le syndicat, un pompier a été blessé et deux autres ont été sérieusement mis en danger. Benoît Ferland aurait alors confronté des représentants de la Ville sur les conditions de travail dangereuses des pompiers.

Benoît Ferland a été suspendu durant 15 jours pour insubordination , indique-t-il. Il devrait réintégrer le travail le 15 octobre. Joint au téléphone, le pompier indique qu’il s’agit selon lui d’une tentative d’intimidation de la Ville .

Benoît Ferland, président de l'Association des pompiers et pompières de Shawinigan Photo : Radio-Canada

Les relations entre la Ville et l’Association des pompiers et des pompières sont tendues depuis quelque temps. Les pompiers ont notamment formulé une plainte auprès de la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail. Les deux partis négocient également une convention collective. Les pompiers de Shawinigan sont sans contrat de travail depuis le 1er janvier 2017.

La Ville de Shawinigan n'a pas encore retourné l'appel de Radio-Canada.