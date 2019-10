Déficience intellectuelle : une nouvelle chaire de recherche pour favoriser l'autonomie

La nouvelle Chaire autodétermination et handicap étudiera les meilleures pratiques pour permettre aux personnes, autrefois hébergées en institution ou en famille d'accueil, de vivre de manière indépendante.

Une des premières choses quand on se présente, après avoir dit notre nom, c'est l'endroit où l'on vit, le travail que l'on fait, et ce n'est pas toujours gagné pour les personnes en situation de handicap. [...] C'est important, parce que c'est une façon d'exprimer qui on est.

Martin Caouette, professeur en psychoéducation à l'UQTR, titulaire de la Chaire autodétermination et handicap