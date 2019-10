Un moniteur scout accusé de pornographie juvénile

Bernard Lapointe, 32 ans, a comparu détenu mercredi après-midi au palais de justice de Québec.

La poursuite s'est opposée à sa libération et il doit revenir devant le tribunal, jeudi, pour son enquête sur remise en liberté.

Selon la dénonciation, l'homme de St-Basile de Portneuf aurait eu en en sa possession de la pornographie juvénile le 28 juin dernier.

En plus de son engagement chez les scouts, il a assuré la direction des Loisirs des Hauts-Sentiers, un organisme de loisirs offrant des services à la Ville de Québec sur le territoire de Saint-Émile et de Lac‑St‑Charles.

Selon sa page LinkedIn, indique qu'il a occupé le poste de directeur jusqu'en juillet dernier. Il a occupé différentes fonctions dans des organismes où il a géré des camps de jour.

Avant de diriger les Loisirs des Hauts-Sentiers, il a travaillé pour le Centre Paul-Émile-Beaulieu et Loisirs et Sports Neufchâtel.

Bernard Lapointe n'a pas d'antécédent judiciaire.

Au district de Québec de l'association des Scouts du Canada, on confirme que Bernard Lapointe n'est plus bénévole au sein de l'organisation. On se refuse cependant à tout commentaire.