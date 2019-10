Un finaliste du budget participatif n'habite pas Rimouski

Martin Parent-Roy a présenté le projet de murale sur les murets de soutènement sur le boulevard Saint-Germain près du centre administratif d’Hydro-Québec.

Il s’agit d’un des 17 projets retenus par la Ville pour être soumis au vote citoyen.

M. Parent-Roy explique être natif de Rimouski, mais avoir dû quitter la région pour son travail en développement international. Il explique qu’il habitait à Bogota lorsqu’il a soumis son projet, mais que son adresse permanente était chez sa mère, à Rimouski, et qu’il a donc été en mesure de fournir une preuve de résidence.

M. Parent-Roy indique qu'il réside maintenant à Montréal, depuis cet été.

Il affirme qu'il tentera de réaliser son projet même s'il ne gagne pas le budget participatif. Il dit avoir senti un très bon accueil de la population rimouskoise et avoir reçu beaucoup de messages sur les médias sociaux au sujet de la murale.

Les règlements du budget participatif stipulent qu’il faut être citoyen de Rimouski et soumettre une preuve de résidence pour être admissible.

À l’exception des membres du personnel de la Ville de Rimouski et des membres du conseil municipal, la participation au processus du BPC est ouverte à toute personne citoyenne de la Ville de Rimouski de 12 ans et plus au volet jeunesse et de 17 ans et plus au volet général, sur présentation d’une preuve de résidence.

- Extrait des règlements de la Ville de Rimouski, budget participatif 2019