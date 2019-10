Hommage à l’ancien député Mauril Bélanger dans sa ville natale

Deux obélisques avec la photo de M. Bélanger ont été dévoilés de chaque côté du pont qui enjambe la rivière Mattawa, près de la rivière des Outaouais.

Une plaque avec la biographie de M. Bélanger a aussi été installée sur une île au milieu du pont.

Le maire, Dean Backer, a affirmé que M. Bélanger a continué d’être l'un des plus grands ambassadeurs pour Mattawa, même depuis Ottawa, où il a été député pendant 21 ans.

Nous autres comme ville on veut donner un gros merci à monsieur Bélanger et sa famille pour toutes les choses qu’il a faites pour sa ville natale , a-t-il déclaré.

Catherine Bélanger, la veuve de l’ancien député, affirme qu’il serait fier de l’hommage rendu par Mattawa.

Tellement émotif, triste et magnifique en même temps. [...] Ils ont décidé de [le] reconnaître, ça me touche et je suis tellement heureuse.

Catherine Bélanger, veuve de Mauril Bélanger