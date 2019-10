Un ancien employé du CHR critique la prime de 5 % qui sera offerte aux infirmiers

Le Syndicat des infirmières et infirmiers du Nouveau-Brunswick (SIINB) a indiqué hier qu’il portait plainte contre le Réseau de santé Vitalité concernant cette prime.

Le syndicat n’est pas le seul à trouver que cette mesure est inadéquate.

Luc Roussel a travaillé au CHR pendant 33 ans avant de partir à la retraite en avril 2018. Dans sa carrière, il a été témoin des difficultés du métier d’infirmier, surtout lorsqu’on travaille dans un centre psychiatrique .

Selon lui, cette prime est tout de même une bonne nouvelle, mais elle ne répond pas aux réalités ardues que doivent affronter les employés du CHR au quotidien.

Ce cinq pour cent ne suffit pas. Je pense que Vitalité et le conseil d’administration du CHR, ils ont un sérieux travail à faire , dit-il.

Il ne croit pas que cette prime aura une influence décisive sur le recrutement et la rétention des employés, parce que le problème n’est pas seulement lié au salaire.

On dit qu’il y a un problème de rétention et de recrutement, mais on ne prend pas le temps de s’arrêter au problème réel, qui est la gestion du personnel , indique le retraité. C’est ça, le problème, on ne peut pas aller plus loin.

M. Roussel croit qu’une meilleure gestion des employés ferait une bien plus grande différence qu’une prime de 5 pour cent. Selon lui, l’état de santé de plusieurs employés témoigne des difficultés que rencontre le personnel sur une base régulière.

Il faut qu’ils prennent soin de leurs employés, ça fait longtemps que je le dis , a-t-il indiqué.

Puis je pense que le CHR est malade, il faut vraiment qu’il se soigne Luc Roussel, employé retraité du CHR

À la retraite depuis un peu plus d’un an, Luc Roussel ne regarde pas en arrière.

J’avais la chance de quitter et j’ai quitté la profession. Je ne veux même pas retourner travailler dans le domaine de la santé parce qu’à mes yeux, le domaine de la santé est aussi très malade.

Un avis partagé

Luc Roussel n'est pas le seul à penser de la sorte.

À mon sens, le problème de pénurie au service des infirmiers est beaucoup plus large que ça, puis avec le 5 % d'incitatif, moi j'ai l'impression que ça va avoir un impact à peu près négligeable , croit Louis Thériault, directeur du programme médical de psychiatrie au Centre hospitalier universitaire Georges-L.-Dumont.

Les offres d'emploi sont disponibles maintenant partout dans les grands centres, dans les autres provinces aussi. Alors 5 % je ne pense pas, en termes de revenu annuel, que ça sera vraiment un incitatif qui sera suffisant pour les retenir et les attirer de façon significative.

Il ne croit pas qu'une telle prime poussera des infirmiers à quitter leur emploi actuel pour travailler au CHR. Selon lui, les coûts pour déménager au Restigouche n'équivalent pas le 5 % de plus qu'ils auraient s'ils changeaient de lieu de travail.

À mon sens, il faut vraiment revoir complètement la façon dont on valorise, dont on rémunère, dont on emploie les infirmiers et les infirmières et je pense que ça dépasse le revenu, je pense qu'il faut vraiment qu'on soit plus exhaustif dans notre approche , souligne le directeur.

Louis Thériault pense comme Luc Roussel : pour assurer la rétention du personnel infirmier, les institutions doivent miser sur des conditions de travail qui répondent aux besoins des employés.

Il faut vraiment examiner des conditions de travail, la fréquence des quarts de travail, la vie, la qualité des collègues avec qui on travaille et la satisfaction personnelle, qui à mon sens sont des facteurs tout aussi important, sinon plus important, qu'une augmentation de 5 % au salaire , dit-il.

Il croit que même si l'on augmentait le salaire des tous les infirmiers de 10 à 15 %, il n'y aurait pas plus de candidats qui voudraient pratiquer le métier, parce que les conditions de travail sont telles qu'elles sont.