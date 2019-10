Une technologie laser pour mieux réagir lors d’inondations à Gatineau

Ces données de haute précision seront obtenues à l’aide d’un télédétecteur laser (LIDAR). Les images géoréférencées permettront ensuite d’obtenir une cartographie en deux dimensions.

Cette modélisation permettra de représenter de façon très fidèle les cours d’eau et leur comportement lors d’inondations, une aide précieuse selon le maire de Gatineau, Maxime Pedneaud-Jobin.

À l’approche de fortes précipitations ou de la hausse du niveau des cours d’eau, la Municipalité sera mieux préparée à réagir et à informer les citoyens. Avec un outil comme ça, notre marge d’erreur va être de moins en moins grande , soutient le maire.

Les données précises au millimètre près – quelles maisons vont être touchées en premier, quand le premier plancher va être touché – pour les services d’urgence, c’est une information extrêmement utile. Cédric Tessier, conseiller et président du comité exécutif

Avec des données en amont, ça va être plus facile de prévoir où l’eau va monter plus rapidement pour que des interventions soient faites , explique le conseiller et vice-président du comité exécutif, Cédric Tessier. Par exemple, les crues printanières de 2017 et de 2019 n’étaient pas identiques. En 2019, le secteur d’Aylmer a été davantage touché.

La Ville de Gatineau rendra la cartographie 2D disponible à la population. La prise de données devrait être terminée en mars 2020. La carte sera produite par la suite.