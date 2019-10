Une majorité de femmes autochtones de la C.-B. insatisfaites des soins de santé

Ils ont présumé que j’étais alcoolique alors que je ne bois pas , raconte l’une des participantes à une étude menée par la Fondation pour la santé des femmes en partenariat avec la compagnie d'assurances Croix bleue du Pacifique.

Près du tiers des Britanno-Colombiennes interrogées affirment ne pas recevoir de soins appropriés ou répondant à leur besoin de manière satisfaisante. Or, chez les femmes autochtones, le taux d’insatisfaction atteint 60 %, lit-on dans un rapport intitulé In her Words.

Chez les femmes autochtones, ce sont surtout les jeunes qui font le plus souvent face à des obstacles, note la Dre Lori Brotto. Photo : Radio-Canada

Si vous êtes une jeune femme et une autochtone, cette combinaison de facteurs vous rend plus vulnérable , explique la Dre Lori Brotto, directrice générale de l’Institut de recherche sur la santé des femmes.

Plus de 83 % des jeunes femmes autochtones âgées de 16 à 24 ans dénoncent des défis d’accès aux soins médicaux dont elles ont besoin, note le rapport.

Méthodologie : Le sondage a été mené par la Fondation pour la santé des femmes en partenariat avec la compagnie d'assurances Croix bleue du Pacifique. Un total de 1000 femmes âgées de 16 ans et plus ont répondu à un sondage en ligne en novembre 2018. Les résultats ont été pondérés conformément au recensement de Statistique Canada. Des consultations ont été effectuées auprès des femmes autochtones. Dix groupes de discussion ont été menés par deux chercheuses dans cinq régions de la province, auxquels ont pris part 62 femmes autochtones.

Santé mentale

Le rapport révèle qu’un bon nombre de jeunes autochtones vivent des épisodes d’anxiété et de dépression. Alors qu'un tiers des répondantes autochtones ont indiqué que leur santé mentale était pauvre et qu'elles doivent lutter pour obtenir des soins de services de santé mentale.

À Prince George, si une personne est suicidaire, elle peut aller à l'urgence, mais il n’y a que six lits explique l'une des participantes. Elles se retrouvent souvent dans nos communautés, non diagnostiquées, et présentant un danger pour elles-mêmes et pour les autres .

Les familles sont stressées. Vous ne pouvez pas obtenir un diagnostic correct et ne peut pas obtenir les médicaments appropriés, alors [les gens] se tournent vers l'alcool et les drogues. Participante autochtone citée dans l'étude In her Words

Méfiance envers le système

Le rapport note qu’un bon nombre de femmes autochtones ont vécu des expériences traumatisantes et que, de manière générale, elles ne font pas confiance aux fournisseurs de soins de santé. Je connais beaucoup d'aînées qui refusent de recevoir des soins de santé , affirme l'une des participantes.