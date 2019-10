35 ans et une centaine d’employés de plus pour CGI

Les nouveaux employés s’ajouteront aux 700 déjà en poste dans la région.

CGI est bien connue, on a un pouvoir attractif au Canada et au Québec, souligne la vice-présidente aux opérations chez CGI Saguenay, Guylaine Tremblay. Il y a des gens qui ont quitté la région et qui reviennent. Ce sont de très bonnes nouvelles qu’ils peuvent revenir en région et avoir de beaux défis dans leur travail.

Pour accueillir ces nouveaux employés, l’entreprise spécialisée en technologie de l’information doit ajouter une quarantaine d’espaces de travail dans l’ancien orphelinat qu’elle partage, entre autres, avec le Centre intégré universitaire de santé et des services sociaux (CIUSSS).

La direction de CGI indique qu’il s’agit d’un investissement de quelques millions de dollars pour lequel l’entreprise a reçu une subvention non remboursable de 500 000 $ de Promotion Saguenay.

Le vice-président principal de CGI, Michael Godin, ajoute que l’entreprise n’a jamais eu l’intention de réduire sa croissance dans la région et encore moins de déménager.

Fondée en 1976 par Serge Godin, de Shipshaw, le géant de l’informatique et du management compte aujourd’hui 7500 employés au Québec et 77 500 à travers le monde. Le chiffre d’affaires de CGI s’élève à 11,5 milliards de dollars annuellement.