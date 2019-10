Snapchat en panne

Une panne affecte Snapchat mercredi, empêchant ses utilisateurs et utilisatrices de s'en servir correctement.

Au moment d'écrire ces lignes, il est impossible d'envoyer ou recevoir des messages sur cette populaire application de partage de photos.

Le soutien technique de Snapchat a indiqué sut Twitter en début d'après-midi qu'il était au courant du problème et travaillait pour le régler.

Selon le site spécialisé dans la détection de pannes Downdetector.com, les problèmes ont commencé vers 12h22 HAE.

Snapchat est l'une des applications les plus populaires au monde. Elle a plus de 200 millions d'utilisateurs et utilisatrices actifs quotidiens.