La neige arrive au Manitoba

Les habitants de l'ouest du Manitoba se sont réveillés sous près de 12 centimètres de neige mercredi matin. Photo : Jerry Zachedniak

De la neige est attendue dès mercredi dans plusieurs secteurs du sud de la province. « Ça va commencer avec de la pluie, puis de la pluie et de la neige mêlée », explique Simon Legault, météorologue à Environnement Canada.

Les températures devraient ensuite chuter en raison d’un front froid qui approche depuis la Saskatchewan.

Environnement Canada a publié un avertissement de chutes de neige pour les zones du parc national du Mont Riding, Saint-Lazare, Minnedosa, Russell, Roblin, Erickson et Winnipegosis. Ces zones devraient s’attendre à des accumulations allant de 10 à 15 cm de neige.

Plusieurs bulletins spéciaux sont aussi en vigueur pour Sainte-Rose du Lac, Laurier, McCreary, ainsi que pour tout le sud de la province jusqu’à la frontière américaine.

Accumulation dans la vallée de la rivière Rouge jeudi

Environnement Canada indique par ailleurs qu’il y a un risque d'accumulation de neige pour le sud-ouest de la province jusqu'à la vallée de la rivière Rouge.

« À l'heure actuelle, il semble que les régions de la vallée de la rivière Rouge et vers l'est verront la pluie se changer en neige jeudi. Toutefois, l'endroit et le moment exact de la transition demeurent incertains; par conséquent, les quantités et le type de précipitations prévus pourraient changer à mesure que le système évoluera », ajoute l’agence météorologique.

« La limite où il y aura la pluie et la neige est un peu difficile à prévoir pour le moment, mais ça devrait être autour de la vallée de la rivière Rouge, reprend Simon Legault. Winnipeg ne devrait pas avoir les plus grandes accumulations ».