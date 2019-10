L’artiste sudafricain The Kiffness n’a eu qu’à remixer la célèbre pièce Right Here, Right Now du DJ Fatboy Slim et les mots de la jeune militante écologiste suédoise Greta Thunberg pour enflammer la toile. Sa vidéo, relayée par le populaire DJ britannique, a été vue plus d’un million de fois sur Facebook jusqu’à maintenant.

Si le remixage existe depuis déjà quelques semaines, c’est réellement la fin de semaine dernière qu’il est devenu viral.



Aux platines d’une boîte de nuit de Gateshead, au Royaume-Uni, Norman Cook, mieux connu sous le nom de DJ Fatboy Slim, a fait jouer Right Here, Right Now, un de ses plus grands succès, mais sans la voix d’Angela Bassett qui martèle les mots « right here, right now » sur la pièce, échantillonnés à partir de sa célèbre réplique dans le film Strange Days.

C’était plutôt celle de Greta Thunberg, cette jeune militante écologiste suédoise qui galvanise la populace où qu’elle soit sur la planète.

Un spectateur ayant filmé cette prestation a publié un extrait sur Twitter, vu plus de 550 000 fois jusqu’à présent.

Coïncidences

Ce que le DJ britannique a présenté, c’est un peu la « version 2019 » de son succès interplanétaire de la fin des années 1990, remixé par The Kiffness.

Dans la version originale du vidéoclip de Right Here, Right now, on dépeint de manière subjective la théorie de l'évolution de Charles Darwin et on suit l'Homme à travers sa bêtise.

The Kiffness a voulu superposer cette pièce musicale au discours de la jeune femme de 16 ans, prononcé à la fin du mois de septembre au sommet sur l'urgence climatique de l’Organisation des Nations unies (ONU) à New York, pour démontrer les similitudes entre le message de Fatboy Slim à l’époque et celui de Greta Thunberg.

Dans la vidéo, on entend Greta Thunberg affirmer en anglais : « Nous ne vous laisserons pas faire. Ici et maintenant, c’est ici que l’on met notre limite. Le monde se réveille et le changement s’en vient, que vous le vouliez ou non. »

The Kiffness sublime ce discours et y intègre des images qui appuient les dires de la militante.

Seulement sur la page Facebook DJ Fatboy Slim, le remixage a été vu, au moment d’écrire ces lignes, plus de 1,6 million de fois.