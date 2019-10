Québec élargit le champ de compétence des superinfirmières

En vertu d’un projet de loi déposé mercredi par la ministre de la Santé, Danielle McCann, les infirmières praticiennes spécialisées (IPS) pourront désormais poser certains diagnostics, déterminer des plans de traitement et effectuer des suivis de grossesses.

Comme il l’avait annoncé en février, le gouvernement Legault entend miser davantage sur les IPS pour améliorer l’accès aux soins médicaux et aux services de santé, notamment en première ligne, où la situation est la plus problématique.

Pour ce faire, la ministre McCann entend donner les coudées franches aux IPS qui prêtent main-forte aux médecins dans les cliniques et hôpitaux de la province où elles effectuent actuellement certaines tâches, dont le suivi de patients et le renouvellement d’ordonnances sous la supervision d’un médecin avec qui elles sont jumelées.

Or, Québec va plus loin avec cette modification de la Loi sur les infirmières et les infirmiers en proposant de permettre aux IPS d’exercer leurs activités professionnelles sans que celles-ci nécessitent une autorisation du Collège des médecins du Québec .

La ministre de la Santé du Québec, Danielle McCann, a déposé le projet de loi qui étend le champ de compétence des infirmières IPS. Photo : Radio-Canada

Diagnostics, plans de traitement et suivis de grossesses

Si le projet de loi est adopté tel quel, les IPS pourraient dorénavant aussi poser certains diagnostics, déterminer des plans de traitement pour certaines maladies et effectuer le suivi des grossesses dites normales ou à faible risque.

Actuellement, les IPS doivent obligatoirement s’en remettre à un médecin pour avoir le droit de poser un diagnostic.

Ces mesures sont destinées, selon la ministre, à délester les médecins de cette responsabilité de supervision et leur permettre de se concentrer davantage sur les cas plus lourds.

En termes d’administration, le projet de loi propose également que l’exercice des activités des IPS relève désormais de la Loi sur les infirmières et infirmiers et qu’il soit assumé par l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec (OIIQ) .

Par le fait même, il reviendrait à la direction des soins infirmiers des établissements de santé où travaillent des IPS d’assurer la surveillance et le contrôle de leurs activités.

Plus de détails suivront.