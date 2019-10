Le Gardiner et une partie du métro fermés ce week-end à Toronto

Les automobilistes et les usagers du métro doivent s’attendre à une circulation compliquée à Toronto pendant la longue fin de semaine de l’Action de grâces. Une importante portion de l’autoroute Gardiner et presque la moitié de la ligne 2 seront fermées en raison de travaux.

Fermeture du Gardiner

La Ville de Toronto a annoncé que l’autoroute Gardiner, l’une des artères les plus importantes de la métropole, sera fermée entre l’autoroute Don Valley (DVP)/Avenue Carlaw et l’autoroute 427/Queen Elizabeth Way de vendredi à 23 h 59 à lundi 5 h pour y réaliser des travaux d'entretien en prévision de l'hiver.

Agrandir l’image (Nouvelle fenêtre) Des fermetures compliqueront les déplacements à Toronto durant le long week-end de l'Action de grâce. Photo : Radio-Canada / Camile Gauthier

La Ville en profitera aussi pour commencer la troisième phase de la rénovation du Gardiner entre les rues Jarvis et Cherry. Il s’agit notamment de remplacer tout le tablier de béton et les poutres en acier sur la moitié nord de la route.

À partir de 5 h lundi, la circulation sera réduite à deux voies dans les deux sens entre la rue York et le DVPautoroute Don Valley en raison de ces travaux. [Ils] se feront en même temps que le remplacement de la bretelle ouest à Sherbourne/Jarvis , indique la Ville. Cette troisième phase doit être terminée à la mi-2020, mais le projet complet ne devrait être achevé qu'en 2021.

Fermeture de la ligne 2 du métro

Ceux qui voyaient les transports en commun comme une alternative à la voiture pendant le week-end devront également composer avec certaines restrictions. La Commission de transport de Toronto (CTT) compte fermer la ligne 2 du métro entre les stations St-George et Woodbine samedi et dimanche pour effectuer des travaux sur les voies.

Des travaux dans le métro à Toronto (archives) Photo : La Presse canadienne / Giordano Ciampini