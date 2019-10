Trudeau invite les Québécois à voter libéral pour lutter contre Ford et Kenney

Justin Trudeau invite les Québécois tentés d’appuyer le Bloc québécois à voter plutôt pour le Parti libéral afin qu’un second gouvernement qu’il dirigerait puisse imposer un plan pancanadien de lutte contre les changements climatiques aux provinces qui n’en veulent pas.

C’est ce qu’a déclaré le chef libéral lors d’une conférence de presse à Markham, au nord de Toronto, où les candidats de son parti et ceux du Parti conservateur d’Andrew Scheer se livrent une chaude lutte en vue du scrutin du 21 octobre.

M. Trudeau s’est fait demander directement quel message il voulait envoyer aux Québécois qui sont séduits par le parti d’Yves-François Blanchet, qui est en position de faire des gains dans la province selon les sondeurs.

Les Québécois sont, encore plus que beaucoup d’autres Canadiens, préoccupés par l’environnement , a répondu Justin Trudeau.

La réalité, [c’est que] même s'il y a plusieurs partis au Québec qui sont d’accord qu’il faut en faire plus sur l’environnement, dont le Parti libéral du Canada, le Bloc ne peut pas mener un plan pancanadien contre les changements climatiques, et les conservateurs ne veulent pas mener de l’action contre les changements climatiques , a-t-il ajouté.

Il a ensuite convié les gens préoccupés par l’avenir de leurs enfants, l’avenir que nous sommes en train de bâtir ensemble pour cette planète, à faire le bon choix dans l’isoloir et à se joindre à lui pour combattre les premiers ministres conservateurs de l'Ontario et de l'Alberta, Doug Ford et Jason Kenney.

Les deux hommes luttent contre le plan de tarification du carbone que le gouvernement leur a imposé l'an dernier. Ils appuient le chef du Parti conservateur, Andrew Scheer, qui a promis de l'éliminer d'entrée de jeu s'il prenait le pouvoir.

Les Québécois en opposition ont permis à Stephen Harper de continuer à couper dans les services, à ne rien faire pour lutter contre les changements climatiques. On a besoin de Québécois forts dans un gouvernement qui va lutter contre Doug Ford, contre Jason Kenney, contre les pétrolières, parce qu’on a un meilleur avenir à bâtir ensemble. Justin Trudeau, chef du Parti libéral du Canada

Andrew Scheer ne vas pas s'en prendre à ses amis, Doug Ford et Jason Kenney, [ni] s'en prendre aux grandes pétrolières et combattre les changements climatiques , a ajouté le chef libéral en anglais.

MM. Ford et Kenney et les pétrolières ont écrit le plan environnemental d'Andrew Scheer , a-t-il ajouté.

Lorsqu’on lui a demandé s’il craignait que le Bloc québécois ne l’empêche d’obtenir un mandat majoritaire, Justin Trudeau a répondu qu’il ne prend rien pour acquis , et qu’il va continuer de plaider sa cause lors des 12 derniers jours de la campagne électorale.

Le chef libéral n'a pas répondu directement lorsqu'une journaliste lui a demandé s'il pourrait travailler avec le Bloc québécois advenant un gouvernement libéral minoritaire.

Les Canadiens savent que j’ai toujours toujours défendu l’unité canadienne, et que je vais toujours le faire. Mais honnêtement, quand je parcours le Québec et le reste du pays, les Canadiens ne me parlent pas de l’unité nationale , mais plutôt d'environnement, a-t-il commenté.

M. Trudeau n'a pas pris de nouveaux engagements lors de son point de presse. Il a toutefois promis que le premier geste qu'il poserait s'il était réélu consisterait à mettre en oeuvre la baisse d'impôt qu'il a promise plus tôt dans la campagne.

L'appel de Justin Trudeau aux Québécois est lancé la veille du deuxième et ultime débat en français de la campagne électorale. Le chef du Bloc québécois, Yves-François Blanchet, a dit mardi qu'il s'attend à être la cible d'un tir groupé des autres chefs de parti.

Plus de détails à venir.