Voie de contournement à Lac-Mégantic : le rapport du BAPE attendu aujourd'hui

Par la suite, le ministre de l'Environnement, Benoît Charette, a 15 jours pour le rendre public. Je vais en prendre connaissance et on pourra en discuter. Je n'ai pas l'habitude de ne pas rendre publics les documents qui me sont partagés. Je pourrais vous revenir dans les prochains jours , a indiqué le ministre.

Ce dernier n'a pas voulu s'avancer sur la suite des choses dans ce dossier. On pourra en discuter plus tard. C'est difficile d'en discuter sans avoir pris connaissance du rapport.

Les audiences du BAPE ont eu lieu en juin et juillet dernier. Plus de 200 citoyens avaient assisté à la première soirée pour en savoir plus sur le projet de voie de contournement. Au terme des audiences, quelque 50 mémoires avaient été déposés.

Le nouveau tronçon de 12 km traverserait les municipalités de Nantes, Lac-Mégantic et Frontenac. La voie ferrée éviterait le centre-ville de Lac-Mégantic. Le tracé actuel forcerait notamment l'expropriation de plus de 80 propriétaires. La construction de cette voie, évaluée à 133 millions de dollars, serait payée à 60 % par le gouvernement fédéral tandis que le gouvernement Québec assumerait le reste de la facture.

Les modifications demandées au trajet de la voie de contournement. Photo : Radio-Canada