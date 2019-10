Victoria veut donner aux Premières Nations une part des revenus des loteries

Chacune des Premières Nations de la province pourra bénéficier de cette entente, à condition d'en devenir membre. La province définie six domaines où les Premières Nations peuvent dépenser les fonds, et qui, selon elle, favorisent l'autonomie gouvernementale : la santé, les infrastructures, l’éducation, le développement économique, la protection de l'environnement et la gestion fiscale.

« Une bonne journée »

Nous attendons cela depuis longtemps , se réjouit Judith Sayers, présidente du conseil tribal nuu-chah-nulth, qui réclame des mesures semblables depuis 13 ans. C’est une bonne journée , ajoute-t-elle.

Robert Phillips, membre du conseil politique du sommet des Premières Nations, partage ce sentiment. De nombreuses communautés autochtones sont en proie à des problèmes économiques , dit-il.

Ces fonds ne traiteront pas uniquement les problèmes des Premières Nations, mais également ceux des régions de la Colombie-Britannique. Robert Phillips, membre du conseil politique du sommet des Premières Nations

Victoria a déjà remis près de 195 millions de dollars aux Premières Nations dans le cadre d'un accord intérimaire de deux ans.

Au total, la province prévoit que l'accord générera des revenus d'environ trois milliards de dollars pour les communautés autochtones d'ici 2045.

Avec les informations de Joel Ballard