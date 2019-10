Élections fédérales: Chaude lutte dans Trois-Rivières

Voilà huit ans que Robert Aubin est député de Trois-Rivières, un siège hautement convoité ces jours-ci par les autres candidats aspirants, et non les moindres.

L’ex-maire de Trois-Rivières, Yves Lévesque, brigue les suffrages pour le Parti conservateur. Son ex-collègue au conseil municipal trifluvien, Valérie Renaud Martin, représente pour sa part le Parti libéral. Louise Charbonneau porte les couleurs du Bloc québécois alors que le député sortant tentera de conserver son poste pour le Nouveau Parti démocratique.

Marie Duplessis, du Parti vert, et Marc-André Gingras, au Parti populaire, complètent le portrait.

Si on considère que le NPD connaît certaines difficultés, que Yves Lévesque représente un candidat vedette dans la ville qu’il a longtemps dirigée, que le Parti libéral conserve sa force et qu’on témoigne ces jours-ci d’une remontée du Bloc québécois, tous les scénarios sont sur la table pour le moment. Les candidats multiplient d’autant plus les efforts sur le terrain en vue des élections fédérales du 21 octobre.

Pour conserver son électorat, Robert Aubin axe une partie de son discours sur l'environnement et propose un projet ambitieux. Il souhaite que la Mauricie accueille un centre de recyclage afin de récupérer les milliers d'avions qui seront retirés des circuits aériens au cours des prochaines années.

Robert Aubin, candidat NPD. Photo : Radio-Canada

Juste en aluminium recyclé, c’est l’équivalent de 5,6 millions de canettes qu’on peut récupérer par avion, fait-il valoir. Et juste à côté, à Shawinigan, on a une usine qui recycle l’aluminium...

Pour le moment, deux candidats sont nez à nez dans les sondages, soit Yves Lévesque et Valérie Renaud-Martin.

Le premier mise sur son ancienneté et son bilan auprès des Trifluviens. Il promet de les écouter et d’user de franchise.

Yves Lévesque, candidat du Parti conservateur Photo : Radio-Canada

Les gens savent que quand je dis quelque chose, je suis authentique, je dis ce que je pense et je crois que quand on veut régler les vrais problèmes, il faut dire ce qu’on pense. Yves Lévesque, candidat conservateur dans Trois-Rivières.

Valérie Renaud Martin se présente pour sa part aux électeurs comme un nouveau souffle dans la campagne.

Elle mise sur le développement des entrepreneurs pour développer l’économie.

Valérie Renaud Martin, candidate libérale. Photo : Radio-Canada

Mon rôle comme députée, c’est de cogner aux portes de ces entreprises, d’aller leur démontrer les possibilités et de m’assurer qu’ils appliquent sur les programmes. Valérie Renaud Martin, candidate libérale dans Trois-Rivières.

La candidate du Bloc québécois, Louise Charbonneau, pourrait pour sa part causer la surprise. Elle veut notamment améliorer le sort des aînés.

Je suis aussi une aidante naturelle et je veux servir les Trifluviens et Trifluviennes avec empathie. Louise Charbonneau, candidate bloquiste dans Trois-Rivières.

Louise Charbonneau, candidate pour le Bloc québécois. Photo : Radio-Canada

En situation de gouvernement minoritaire, le Bloc québécois va appuyer toutes les mesures qui concernent les Québécois , fait valoir Mme Charbonneau.

Parmi le candidats, Robert Aubin est celui qui parle le plus d’environnement.

Il est important de léguer aux générations qui nous suivent une planète au moins en aussi bon état que celle qu’on a reçue. Évidemment, ce serait mieux qu’elle soit meilleure encore… Robert Aubin, candidat néo-démocrate dans Trois-Rivières.

Selon les informations recueillies par Pierre Marceau.