L'ex-bloquiste Suzanne Tremblay réitère son appui à Guy Caron

L'ex-députée bloquiste Suzanne Tremblay donne à nouveau son appui au candidat néo-démocrate et député sortant dans Rimouski-Neigette-Témiscouata-Les Basques, Guy Caron.

Mme Tremblay, qui a représenté la circonscription pendant 11 ans à la Chambre des communes, avait également soutenu Guy Caron lors des dernières élections fédérales en 2015.

Je suis toujours indépendantiste , a affirmé Mme Tremblay par voie de communiqué. Elle ajoute cependant que tant qu'[elle] paier[a] ses impôts au fédéral , elle souhaite être bien représentée.

Guy Caron m’a montré, au cours des huit dernières années, sa compétence et son ardeur au travail. C’est un grand régionaliste qui a à cœur la prospérité et le bonheur de ses commettantes et commettants , estime l'ex-députée bloquiste.

Un autre ex-bloquiste appuie... le candidat du Bloc

Quelques heures après l'envoi du communiqué réitérant l'appui de Suzanne Tremblay à M. Caron, le Bloc québécois a riposté en annonçant que l'ex-député Claude Guimond, qui a représenté la circonscription de 2008 à 2011, appuie sans réserve le candidat bloquiste Maxime Blanchette-Joncas.

Je crois que les préoccupations des citoyens de Rimouski-Neigette-Témiscouata-Les Basques seront très bien représentées par Maxime et par un retour en force du Bloc québécois dans la région , affirme M. Guimond.

Le candidat bloquiste Maxime Blanchette-Joncas et l'ex-député Claude Guimond Photo : Courtoisie Bloc Québécois

Le Bloc a également annoncé le soutien du syndicaliste Yannick Proulx, qui estime qu' il faut donner la chance à cette nouvelle génération qui a décidé de prendre en main la nation et la planète , peut-on lire dans le communiqué.

La circonscription de Rimouski-Neigette-Témiscouata-Les Basques est représentée depuis 2011 par le Nouveau parti démocratique (NPD).