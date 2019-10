L'OCDE publie ses recommandations pour la taxation des géants du web

L'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) a proposé mercredi une réforme en profondeur de la fiscalité transfrontalière qui devrait donner aux États davantage de marges de manœuvre pour taxer les grandes entreprises internationales, notamment les géants du numérique comme Google ou Facebook.

Ces nouvelles règles s'appliqueraient aux entreprises disposant d'un chiffre d'affaires supérieur à 1,1 milliard de dollars (750 millions d'euros) et ayant une interaction durable et importante avec les consommateurs d'un pays donné, qu'elles aient ou non une présence physique sur son territoire.

Les entreprises remplissant ces conditions pourraient être soumises à un impôt dont le taux, basé sur la rentabilité, reste à négocier.

Le système actuel est sous pression et ne survivra pas si nous n'éliminons pas les tensions. Pascal Saint-Amans, directeur du Centre de politique et d’administration fiscales de l'OCDE

Mis à part certains paradis fiscaux ou d'autres pays à la fiscalité avantageuse comme l'Irlande, ces mesures n'auront que peu d'effets néfastes, a-t-il ajouté.

Nous souhaitons que cette discussion donne la dynamique politique nécessaire pour qu’un accord sur la fiscalité internationale soit possible d’ici 2020 , a indiqué à Reuters une source au ministère des Finances français.

L'OCDE aura l'occasion d'évaluer comment sont reçues ses propositions la semaine prochaine lors de la réunion prévue à Washington entre les ministres des Finances du G20.

Des négociations plus larges devront ensuite être entamées entre les 134 pays ayant adhéré à la réforme en janvier dernier, afin d'en arriver à un accord.

Les principes d’une approche unifiée étaient au menu des discussions des ministres des Finances du G7 en France l’été dernier. Mises à part quelques exceptions, les pays de l’OCDE ont en effet décidé d’établir des règles communes pour taxer les géants du numérique.

Les propositions publiées mercredi se déroulent parallèlement à un deuxième volet de la réforme, lui aussi piloté par l’OCDE, qui vise à trouver un taux d’imposition minimum auquel les multinationales ne pourront pas se soustraire.